У 2020 в Україні будують більше доріг, ніж за попередні роки – опитування

Більше половини українців вважає, що у 2020 році будують більше доріг, ніж у 2014-2019 роках.

Таку думку громадяни України висловили під час проведення опитування щодо оцінки населенням стану доріг.

76% респондентів помітили позитивні зміни на дорогах протягом останнього року. 23% вказали, що стан автошляхів погіршився.

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Водночас більше людей вбачають у покращеннях заслугу президента та місцевої влади. Тоді як у попередні роки цим завдячували прем’єру та органам місцевого самоврядування.

56% опитаних вважають, що за чинної влади більше займаються будівництвом доріг. На думку 18%, наразі дороги будують так само, як у 2014-2019 роках.

Опитування проводилося 8-10 жовтня соціологічною групою Рейтинг в усіх областях, окрім тимчасово окупованих

територій Криму та Донбасу. У дослідженні взяли участь 3 тис. респондентів. Ймовірність похибки – не більше 1,8%.

В Україні хочуть відремонтувати 6 тис. км автошляхів

До кінця року в Україні планують відновити 6 тис. км автомобільних доріг. За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, у 2020 році на дорожню галузь витратять 100 млрд грн.

Окрім державного фінансування, вдалося залучити 35 млрд грн додаткових коштів.

Джерело: Соціологічна група Рейтинг