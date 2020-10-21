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Факты / Украина

Успел сделать селфи из Киева: ведущему из РФ Корчевникову запретили въезд в Украину

Российскому журналисту и телеведущему Борису Корчевникову запретили въезд в Украину на три года, после посещения Киева.

— После появления в СМИ сообщений о незаконном посещении данным лицом временно оккупированного Россией Крыма, пограничники провели дополнительную проверку, и нашли нарушения украинского законодательства. Корчевникову вынесен запрет въезда в Украину на три года. Он вылетел с территории Украины авиарейсом Киев-Стамбул вчера, — рассказали в Госпогранслужбе Украины.

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Корчевников — ведущий телеканала Россия-1, гендиректор российского религиозного телеканала Спас. Украинцам Борис также известный по роли в сериале Кадетство.

 

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Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov)

Глюкозу выдворили из Украины на три года

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