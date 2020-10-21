Российскому журналисту и телеведущему Борису Корчевникову запретили въезд в Украину на три года, после посещения Киева.
— После появления в СМИ сообщений о незаконном посещении данным лицом временно оккупированного Россией Крыма, пограничники провели дополнительную проверку, и нашли нарушения украинского законодательства. Корчевникову вынесен запрет въезда в Украину на три года. Он вылетел с территории Украины авиарейсом Киев-Стамбул вчера, — рассказали в Госпогранслужбе Украины.
Читайте: С соседями не ссорятся: Наташа Королева о Майдане и запрете на въезд в Украину
Корчевников — ведущий телеканала Россия-1, гендиректор российского религиозного телеканала Спас. Украинцам Борис также известный по роли в сериале Кадетство.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Глюкозу выдворили из Украины на три года
Российской певице Глюкозе запретили въезд в Украину из-за того, что она незаконно посещала оккупированный Крым.
Певица прибыла в аэропорт Борисполь из Минска.