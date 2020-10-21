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Факти / Україна

Встиг зробити селфі з Києва: ведучому з РФ Корчевнікову заборонили в’їзд в Україну

Російському журналісту і телеведучому Борису Корчевнікову заборонили в’їзд в Україну на три роки, після відвідин Києва.

– Після появи в ЗМІ повідомлень про незаконне відвідування цією особою тимчасово окупованого Росією Криму, прикордонники провели додаткову перевірку, і знайшли порушення українського законодавства. Корчевнікову винесено заборону в’їзду в Україну на три роки. Він вилетів з території України авіарейсом Київ-Стамбул вчора, – розповіли в Держприкордонслужбі України.

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Корчевніков – ведучий телеканалу Росія-1, гендиректор російського релігійного телеканалу Спас. Українцям Борис також відомий за роллю у серіали Кадетство.

 

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Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov)

Глюкозу видворили з України на три роки

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