Балуха выписали из больницы после избиения

Активиста Владимира Балуха, который лежал в реанимации после тяжелого избиения, выписали из больницы. Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Лютикова.

— Владимира выписали из больницы. В ближайшее время он будет заниматься реабилитацией и лечением от профессионалов лучшей клиники в Украине.

Лютикова уверена, что Балух скоро полностью поправится.

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Избиение Владимира Балуха

8 сентября бывшего узника Кремля и общественного активиста Владимира Балуха жестоко избили в Киеве.

Инцидент произошел ночью в районе Гидропарка. После этого его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Врачи обнаружили у него черепно-мозговую травму, сломанную руку и ключицу.

Полиция задержала подозреваемого в преступлении. Им оказался 32-летний киевлянин, с которым Балух вступил в словесный конфликт.