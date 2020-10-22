PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Балуха выписали из больницы после избиения

Активиста Владимира Балуха, который лежал в реанимации после тяжелого избиения, выписали из больницы. Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Лютикова.

— Владимира выписали из больницы. В ближайшее время он будет заниматься реабилитацией и лечением от профессионалов лучшей клиники в Украине.

Лютикова уверена, что Балух скоро полностью поправится.

Читайте: Подозреваемого в нападении на Балуха арестовали

Избиение Владимира Балуха

8 сентября бывшего узника Кремля и общественного активиста Владимира Балуха жестоко избили в Киеве.

Инцидент произошел ночью в районе Гидропарка. После этого его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Врачи обнаружили у него черепно-мозговую травму, сломанную руку и ключицу.

Полиция задержала подозреваемого в преступлении. Им оказался 32-летний киевлянин, с которым Балух вступил в словесный конфликт.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка