Балуха виписали з лікарні після побиття

Активіста Володимира Балуха, який лежав у реанімації після важкого побиття, виписали з лікарні. Про це у Facebook повідомила волонтер Наталя Лютікова.

– Володимира виписали з лікарні. Найближчим часом він буде займатися реабілітацією та лікуванням від професіоналів найкращої клініки в Україні.

Лютікова впевнена, що Балух скоро повністю одужає.

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Побиття Володимира Балуха

8 вересня колишнього в’язня Кремля та громадського активіста Володимира Балуха жорстоко побили у Києві.

Інцидент ставс вночі в районі Гідропарку. Після цього його госпіталізували до лікарні у важкому стані. Лікарі виявили у нього черепно-мозкову травму, зламану руку та ключицю.

Поліція затримала підозрюваного у злочині. Ним виявився 32-річний киянин, з яким Балух вступив у словесний конфлікт.