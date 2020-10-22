Балуха виписали з лікарні після побиття

Активіста Володимира Балуха, який лежав у реанімації після важкого побиття, виписали з лікарні. Про це у Facebook повідомила волонтер Наталя Лютікова.
– Володимира виписали з лікарні. Найближчим часом він буде займатися реабілітацією та лікуванням від професіоналів найкращої клініки в Україні.
Лютікова впевнена, що Балух скоро повністю одужає.
Читайте: Підозрюваного у нападі на Балуха арештували
Побиття Володимира Балуха
8 вересня колишнього в’язня Кремля та громадського активіста Володимира Балуха жорстоко побили у Києві.
Інцидент ставс вночі в районі Гідропарку. Після цього його госпіталізували до лікарні у важкому стані. Лікарі виявили у нього черепно-мозкову травму, зламану руку та ключицю.
Поліція затримала підозрюваного у злочині. Ним виявився 32-річний киянин, з яким Балух вступив у словесний конфлікт.