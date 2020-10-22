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Факты / Украина / Бизнес и финансы

До 4,1%: Нацбанк смягчил прогноз инфляции на 2020 год

Национальный банк пересмотрел годовой прогноз инфляции в сторону уменьшения до 4,1%.

Об этом на брифинге сказал председатель НБУ Кирилл Шевченко.

— Учитывая слабую динамику потребительских цен в третьем квартале, Национальный банк пересмотрел годовой прогноз инфляции в сторону уменьшения до 4,1%, — сказал Шевченко.

По его словам, ускорение роста цен в конце этого года будет определяться прежде всего дальнейшим восстановлением экономической активности на фоне сохранения мягкой монетарной и фискальной политики, а также удорожанием энергоносителей.

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В следующем году рост потребительских цен ускорится до 6,5% под влиянием оживления экономики, эффекта от нынешнего ослабления гривны, а также повышения минимальной зарплаты, будет способствовать внутреннему спросу.

Кроме этого Национальный банк Украины ожидает транша от Международного валютного фонда по программе stand-by. Поступления средств запланировано на конец года.

Средства от иностранных партнеров нужны для восстановления украинской экономики.

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