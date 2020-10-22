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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

До 4,1%: Нацбанк пом’якшив прогноз інфляції на 2020 рік

Національний банк переглянув річний прогноз інфляції у бік зменшення до 4,1%.

Про це на брифінгу сказав голова НБУ Кирило Шевченко.

– З огляду на слабку динаміку споживчих цін у третьому кварталі, Національний банк переглянув річний прогноз інфляції у бік зменшення до 4,1%, – сказав Шевченко.

За його словами, прискорення зростання цін наприкінці цього року зумовлюватиметься насамперед подальшим відновленням економічної активності на тлі збереження м’якої монетарної та фіскальної політики, а також подорожчанням енергоносіїв.

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У наступному році зростання споживчих цін пришвидшиться до 6,5% під впливом пожвавлення економіки, ефекту від цьогорічного послаблення гривні, а також значного підвищення мінімальної зарплати, що сприятиме внутрішньому попиту.

Окрім цього Національний банк України очікує траншу від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by. Надходження коштів заплановано на кінець року.

Кошти від іноземних партнерів потрібні для відновлення української економіки.

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