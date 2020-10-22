Коммунальные предприятия — идеальный инструмент для коррупционных схем — Гусовский

Кандидат на пост мэра Киева Сергей Гусовский раскритиковал систему коммунальных предприятий в столице. По мнению политика, они служат прикрытием для многочисленных взяточнических схем.

Об этом он заявил в эфире телеканала Прямой.

— В Киеве около двух тыс. коммунальных предприятий. Это идеальный инструментарий, чтобы через непрозрачные тендеры или даже без тендеров делать закупки. Тогда у нас возникают вопросы: хорошо, что построили стеклянный мост, или нет? В принципе, хорошо. Но, вероятно, если бы этот мост не строили под День Киева и не гнали работы, отменяя тендеры, то за эти деньги можно было бы построить мост и три детских сада, — отметил Гусовский.

Политик убежден: функции большинства коммунальных предприятий нужно передать малому и среднему бизнесу через четкую и прозрачную систему тендеров. Только так, по его мнению, город сможет эффективно бороться с коррупцией.

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— Сегодня мы обсуждаем одни фамилии коррупционеров, завтра будут другие. Если система не меняется — не устраняется сама причина проблемы. Забирая такой инструментарий как коммунальные предприятия, мы действительно многих лишим возможности воровать, — сказал Сергей Гусовский.

Напомним, что по данным портала Киевского городского совета в столице насчитывается 1 900 коммунальных предприятий с активами общей стоимостью 172,7 млрд грн.

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