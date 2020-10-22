Комунальні підприємства – ідеальний інструмент для корупційних схем – Гусовський

Кандидат на посаду мера Києва Сергій Гусовський розкритикував систему комунальних підприємств у столиці. На думку політика, вони слугують прикриттям для численних хабарницьких схем.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Прямий.

– У Києві близько двох тис. комунальних підприємств. Це ідеальний інструментарій, щоб через непрозорі тендери або навіть без тендерів робити закупівлі. Тоді у нас виникають питання: добре, що побудували скляний міст, чи ні? В принципі, добре. Але, ймовірно, якби цей міст не будували під День Києва і не гнали роботи, скасовуючи тендери, то за ці кошти можна було б побудувати міст і три дитячі садки, – наголосив Гусовський.

Політик переконаний: функції більшості комунальних підприємств потрібно передати малому та середньому бізнесу через чітку та прозору систему тендерів. Тільки так, на його думку, місто зможе ефективно боротися з корупцією.

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– Сьогодні ми обговорюємо одні прізвища корупціонерів, завтра будуть інші. Якщо система не змінюється – не усувається сама причина проблеми. Забираючи такий інструментарій як комунальні підприємства, ми дійсно багатьох позбавимо можливості красти, – сказав Сергій Гусовський.

Нагадаємо, що за даними порталу Київської міської ради у столиці налічується 1 900 комунальних підприємств з активами загальною вартістю 172,7 млрд грн.

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