Президент Украины Владимир Зеленский объяснил позицию о необходимости введения свободной экономической зоны на территории Донбасса.

По его словам, это надо делать на контролируемой Украиной территории.

— Что касается внедрения свободной экономической зоны для Донбасса неоккупированного — это более важный момент для завершения войны, потому что после этого, поверьте мне, у меня есть такое ощущение, что придут туда большие деньги и сделают все, чтобы Донбасс рос. И это окажет большое влияние на людей, которые живут на временно оккупированных территориях, — пояснил Зеленский.

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В то же время на временно оккупированной территории это можно будет сделать только после деоккупации.

— Это будет тогда, когда произойдет деоккупация. Поднять оккупированную часть экономически невозможно. Я вам скажу, что возможно, 10, 20 или даже $50 млрд нужно на восстановление этих территорий. В то же время мы точно не знаем, сколько вывезено заводов, фабрик, какова ситуация с шахтами, что с медициной, — добавил Зеленский.

Вопрос о свободной экономической зоне на Донбассе

Необходимость создания свободной экономической зоны на Донбассе — один из вопросов всенародного опроса на местных выборах 2020.

Зеленский планирует услышать мнение украинцев по этому поводу.

Опрос состоится 25 октября.

Фото: ООС