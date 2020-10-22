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Факты / Украина

Все боятся. Зеленский объяснил, почему не повышают штрафы за нарушение карантина

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Верховная Рада не принимает решение об усилении ответственности за нарушение карантинных мер, хотя это необходимо из-за ухудшения эпидситуации в стране.

Глава страны связал это с местными выборами 2020.

— Никто из депутатов этой Рады, никто из политиков, никто перед выборами ничего не хочет делать. Они все боятся. Вопрос не только в монобольшинстве, вопрос во всех депутатах, вопрос в отношении к людям, — отметил Владимир Зеленский во время разговора с представителями украинских телеканалов.

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В то же время он поддерживает такие нововведения.

— Изменения в законодательство относительно штрафов должны быть. Это взвешенно и правильно, — добавил Зеленский.

Зеленский о борьбе с Covid-19 в Украине

Во время интервью с журналистами украинских телеканалов Владимир Зеленский рассказал о борьбе с коронавирусом в Украине весной.

В частности, как закупались маски, дезинфекторы.

Позже Украине удалось наладить производство и поставлять товары за границу.

Фото: Офис президента

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