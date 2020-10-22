Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Верховная Рада не принимает решение об усилении ответственности за нарушение карантинных мер, хотя это необходимо из-за ухудшения эпидситуации в стране.

Глава страны связал это с местными выборами 2020.

— Никто из депутатов этой Рады, никто из политиков, никто перед выборами ничего не хочет делать. Они все боятся. Вопрос не только в монобольшинстве, вопрос во всех депутатах, вопрос в отношении к людям, — отметил Владимир Зеленский во время разговора с представителями украинских телеканалов.

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В то же время он поддерживает такие нововведения.

— Изменения в законодательство относительно штрафов должны быть. Это взвешенно и правильно, — добавил Зеленский.

Зеленский о борьбе с Covid-19 в Украине

Во время интервью с журналистами украинских телеканалов Владимир Зеленский рассказал о борьбе с коронавирусом в Украине весной.

В частности, как закупались маски, дезинфекторы.

Позже Украине удалось наладить производство и поставлять товары за границу.