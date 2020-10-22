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Факты / Украина

Зеленский обсудит с Радой результаты всенародного опроса 25 октября

Всенародный опрос населения по пяти вопросам от президента Украины Владимира Зеленского, который хотят провести 25 октября, не будет иметь никаких юридических последствий.

Однако глава государства обсудит его результаты с Радой, заявил он во время разговора с представителями украинских телеканалов.

— Это же просто опрос, здесь нет никакого юридического фундамента — я пойму ответ народа, буду говорить с депутатами и предлагать такие позиции, — отметил Зеленский.

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Всенародный опрос 25 октября

13 октября президент Владимир Зеленский объявил о проведении в Украине во время местных выборов 2020 всенародного опроса.

Украинцам предложат ответить на пять вопросов, среди которых такие позиции:

  • нужно ли в Украине вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах;
  • поддерживают ли граждане страны создание на Донбассе свободной экономической зоны;
  • необходимо ли сокращение состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов;
  • нужна ли легализация медицинского каннабиса;
  • необходимо ли поднять на международном уровне вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Подробнее об опросе Зеленского читайте на Фактах ICTV.

Фото: Офис президента

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