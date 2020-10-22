Всенародный опрос населения по пяти вопросам от президента Украины Владимира Зеленского, который хотят провести 25 октября, не будет иметь никаких юридических последствий.

Однако глава государства обсудит его результаты с Радой, заявил он во время разговора с представителями украинских телеканалов.

— Это же просто опрос, здесь нет никакого юридического фундамента — я пойму ответ народа, буду говорить с депутатами и предлагать такие позиции, — отметил Зеленский.

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Всенародный опрос 25 октября

13 октября президент Владимир Зеленский объявил о проведении в Украине во время местных выборов 2020 всенародного опроса.

Украинцам предложат ответить на пять вопросов, среди которых такие позиции:

нужно ли в Украине вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах;

поддерживают ли граждане страны создание на Донбассе свободной экономической зоны;

необходимо ли сокращение состава Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов;

нужна ли легализация медицинского каннабиса;

необходимо ли поднять на международном уровне вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

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