Президент України Володимир Зеленський пояснив позицію щодо необхідності запровадження вільної економічної зони на території Донбасу.

За його словами, це треба робити на контрольованій Україною території.

– Що стосується запровадження вільної економічно зони для Донбасу неокупованого – це важливіший момент для завершення війни, тому що після цього, повірте мені, у мене є таке відчуття, що прийдуть туди великі гроші і зроблять все, щоб Донбас зростав. І це буде великий вплив на людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях, – пояснив Зеленський.

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Водночас на тимчасово окупованій території це можна буде зробити лише після деокупації.

– Це буде тоді, коли відбудеться деокупація. Підняти окуповану частину економічно неможливо. Я вам скажу, що можливо, 10, 20 чи навіть $50 млрд треба на відновлення цих територій. Водночас ми точно не знаємо, скільки вивезено заводів, фабрик, яка ситуація з шахтами, що з медициною, – додав Зеленський.

Питання про вільну економічну зону на Донбасі

Необхідність створення вільної економічної зони на Донбасі – одне з питань всенародного опитування на місцевих виборах 2020.

Зеленський планує почути думку українців щодо цього.

Опитування відбудеться 25 жовтня.

Фото: ООС