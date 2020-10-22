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Факти / Україна

Прийдуть великі гроші. Зеленський пояснив, навіщо Донбасу потрібна ВЕЗ

Президент України Володимир Зеленський пояснив позицію щодо необхідності запровадження вільної економічної зони на території Донбасу.

За його словами, це треба робити на контрольованій Україною території.

– Що стосується запровадження вільної економічно зони для Донбасу неокупованого – це важливіший момент для завершення війни, тому що після цього, повірте мені, у мене є таке відчуття, що прийдуть туди великі гроші і зроблять все, щоб Донбас зростав.

І це буде великий вплив на людей, які живуть на тимчасово окупованих територіях, – пояснив Зеленський.

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Водночас на тимчасово окупованій території це можна буде зробити лише після деокупації.

– Це буде тоді, коли відбудеться деокупація. Підняти окуповану частину економічно неможливо. Я вам скажу, що можливо, 10, 20 чи навіть $50 млрд треба на відновлення цих територій.

Водночас ми точно не знаємо, скільки вивезено заводів, фабрик, яка ситуація з шахтами, що з медициною, – додав Зеленський.

Питання про вільну економічну зону на Донбасі

Необхідність створення вільної економічної зони на Донбасі – одне з питань всенародного опитування на місцевих виборах 2020.

Зеленський планує почути думку українців щодо цього.

Опитування відбудеться 25 жовтня.

Фото: ООС

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