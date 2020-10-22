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Факти / Надзвичайні події

В Одесі чоловік зарізав знайомого і заховав труп на балконі

В Одесі у квартирі 44-річного чоловіка знайшли тіло мертвої людини. Поліцейські відчули неприємний запах ще у під’їзді та завітали до будинку.

Затриманий поділився, що запросив додому чоловіка, з яким познайомився на вулиці. Під час застілля власнику оселі не сподобалося, як поводиться гість, і він вбив його за допомогою ножа.

Поліція вилучила низку доказів, зокрема знаряддя злочину та одяг зі слідами крові.

  • вбивство в Одесі
  • вбивство в Одесі
  • вбивство в Одесі
  • вбивство в Одесі
В Одесі чоловік зарізав знайомого і заховав труп на балконі / 2 фотографии

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Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. 44-річному мешканцю Одеси загрожує до 15 років у в’язниці.

На Одещині чоловік застрелив подружжя

У селищі Шабо Одеської області 51-річний чоловік застрелив сімейну пару. Як виявилося, злочинець заборгував перед убитим $7 тис. і не хотів віддавати.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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