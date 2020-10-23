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Факты / Украина

Грузия уже готова ко вступлению в НАТО, Украина еще нет — Ходжес

НАТО уже сейчас должно принять в свои ряды Грузию, потому что страна к этому полностью готова.

Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

В то же время Украина еще не может присоединиться к Альянсу, однако это в конечном итоге произойдет, добавил Ходжес.

— Я верю, что Грузия должна стать членом НАТО прямо сейчас. Для Украины это займет немного больше времени, — сказал генерал США.

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Украина движется к членству в НАТО

В 2008 году на саммите НАТО было принято решение, что Украина и Грузия будут членами Альянса.

12 октября президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украина движется к членству в Альянсе.

Украинский лидер назвал членство Украины в НАТО важным сигналом Российской Федерации.

Источник: Украинская правда

Фото: Dreamstime

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