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Факти / Україна

Грузія вже готова до вступу в НАТО, Україна ще ні – Ходжес

НАТО вже зараз повинно прийняти до свої лав Грузію, бо країна до цього повністю готова.

Про це заявив колишній командувач сухопутними військами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес.

Водночас Україна ще не може приєднатися до Альянсу, однак це зрештою станеться, додав Ходжес.

– Я вірю, що Грузія повинна стати членом НАТО просто зараз. Для України це займе трохи більше часу, – сказав генерал США.

Читайте: Членство в НАТО: Зеленський у Лондоні наголосив на чіткому плані дій для України

Україна рухається до членства в НАТО

У 2008 році на саміті НАТО було ухвалено рішення, що Україна та Грузія будуть членами Альянсу.

12 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна рухається до членства в Альянсі.

Український лідер назвав членство України в НАТО важливим сигналом Російській Федерації.

Джерело: Українська правда

Фото: Dreamstime

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