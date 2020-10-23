PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Проезд в Киеве не подорожает: КГГА советует не верить фейкам

Столичная власть не рассматривает вопрос повышения тарифов на проезд в транспорте в 2021 году, а распространенная в соцсетях информация о совещании по этому вопросу — фейк.

Об этом заявил советник мэра Киева Владимир Бондаренко.

По его словам, по этому поводу не проводилось никаких совещаний и не подписывались никакие документы ни 23 октября, ни раньше.

ЧитайтеС чипом и электронной подписью: Минобороны разрабатывает электронный военный билет

В то же время, как отметил Бондаренко, сегодня в мэрии действительно было совещание относительно обоснования компенсации за перевозку льготных категорий граждан в 2021 году, и показал оригинал документа.

Проїзд у Києві

А документ, который распространяют в соцсетях, он назвал фейком.

— Некоторые политики перед выборами прибегают к манипуляциям и распространяют недостоверную информацию, — добавил Бондаренко.

Летом 2019 года мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть не планирует в ближайший год повышать стоимость проезда в метрополитене.

С 1 июля 2020 года за счет городского бюджета общественным транспортом могут пользоваться только зарегистрированные в Киеве пассажиры.

С этой же даты транспорт в Киеве перешел на оплату проезда с помощью электронного билета.

Источник: КГГА

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх