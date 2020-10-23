Столичная власть не рассматривает вопрос повышения тарифов на проезд в транспорте в 2021 году, а распространенная в соцсетях информация о совещании по этому вопросу — фейк.
Об этом заявил советник мэра Киева Владимир Бондаренко.
По его словам, по этому поводу не проводилось никаких совещаний и не подписывались никакие документы ни 23 октября, ни раньше.
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В то же время, как отметил Бондаренко, сегодня в мэрии действительно было совещание относительно обоснования компенсации за перевозку льготных категорий граждан в 2021 году, и показал оригинал документа.
А документ, который распространяют в соцсетях, он назвал фейком.
— Некоторые политики перед выборами прибегают к манипуляциям и распространяют недостоверную информацию, — добавил Бондаренко.
Летом 2019 года мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть не планирует в ближайший год повышать стоимость проезда в метрополитене.
С 1 июля 2020 года за счет городского бюджета общественным транспортом могут пользоваться только зарегистрированные в Киеве пассажиры.
С этой же даты транспорт в Киеве перешел на оплату проезда с помощью электронного билета.