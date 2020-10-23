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Факти / Україна / Суспільство

Проїзд у Києві не дорожчатиме: КМДА радить не вірити фейкам

Столична влада не розглядає питання підвищення тарифів на проїзд у транспорті у 2021 році, а поширена у соцмережах інформація про нараду з цього питання – фейк.

Про це заявив радник мера Києва Володимир Бондаренко.

За його словами, з цього приводу не проводилося жодних нарад та не підписувалося жодних документів ані 23 жовтня, ані раніше.

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Водночас, як наголосив Бондаренко, сьогодні у мерії справді була нарада щодо обґрунтування компенсації за перевезення пільгових категорій громадян у 2021 році, та показав оригінал документа.

Проїзд у Києві

А документ, який поширюють у соцмережах, він назвав фейком.

– Деякі політики перед виборами вдаються до маніпуляцій і поширюють недостовірну інформацію, – додав Бондаренко.

Влітку 2019 року мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада не планує у найближчий рік підвищувати вартість проїзду у метрополітені.

З 1 липня 2020 року за рахунок міського бюджету громадським транспортом можуть користуватися лише зареєстровані у Києві пасажири.

З цієї ж дати транспорт у Києві перейшов на оплату проїзду за допомогою електронного квитка.

Джерело: КМДА

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