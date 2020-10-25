Рейд Фактів тижня столичными избирательными участками начался в 8.00, когда они только открылись.

Оказалось, что волонтеры проводят опрос не на всех участках. В арсенале людей в белом были маски, перчатки, листы А4 с напечатанным вопросами без печатей, урна заклеена скотчем.

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Приглашать или не приглашать для опроса — каждый волонтер решает сам. Все установки волонтерам онлайн раздает телеграмм-бот с королевским именем Вильгельм, в оффлайне — Артем Гагарин. Он музыкальный редактор 95-го квартала.

Сам же опрос должен проходить так: избиратель, проголосовав на участке, по желанию может подойти к волонтеру. Без идентификации личности и любых списков.

Поэтому неудивительно, что в Хмельницком мужчина ответил на вопросы Зеленского не один раз, а целых семь. Как считать эти листы — тоже большой вопрос.

Инициатива Зеленского еще до дня опроса вызвала бурю эмоций в обществе. И то, о чем спорили на кухне, на улице и в интернете, с друзьями, родителями и таксистами теперь перекочевало на избирательные участки.

На некоторых из них председатели комиссий просто выгоняли волонтеров со двора. Были и такие избиратели, которые со скандалом пытались понять, на каких основаниях проводится опрос.

Кто-то скандалил с волонтерами, а кто-то просто молча игнорировал опрос. Впрочем, были и те, кому инициатива президента понравилась.

Показательно, что даже соратникам Зеленского не всем удалось ответить на вопросы президента. Например, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову. На его участке волонтеров с опросными листами просто не было.

От интервьюеров мы узнали, что они не совсем волонтеры. Многие работают от социологических служб за зарплату. Большинству обещали за день работы по 1,2 тыс. грн.

Название социологической компании, на которую они работают, узнать так и не удалось. И вряд ли это имеет значение, ведь опрос и его результаты с юридической точки зрения ни на что не влияют.

Многие респонденты просто не знали, что такое свободная экономическая зона и Будапештский меморандум и сходились на том, что подобные вопросы, как, впрочем, и о каннабисе, должны рассматривать экономисты, дипломаты и врачи, а не все подряд.

Местные выборы 2020

25 октября в Украине состоялись местные выборы, на которых украинцы выбирали депутатов местных органов самоуправления.

Также на них выбирали мэров. И результаты экзитпола показывают, что во многих крупных городах может состояться второй тур выборов.

Прогнозируемая явка на выборах составляет около 40% граждан, однако окончательных данных пока нет.