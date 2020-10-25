Рейд Фактів тижня столичними виборчими дільницями почався о 8.00, коли вони лише відкрилися.

Виявилося, що волонтери проводять опитування не на всіх дільницях. У арсеналі людей у білому були маски, рукавички, аркуші А4 з надрукованим запитаннями без печаток, урна, заклеєна скотчем.

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Запрошувати чи не запрошувати для опитування – кожен волонтер вирішує сам. Усі настанови волонтерам онлайн роздає телеграм-бот із королівським ім’ям Вільгельм, в офлайні – Артем Гагарін. Він музичний редактор 95-го кварталу.

Саме ж опитування повинно відбуватися так: виборець, проголосувавши на дільниці, за бажанням може підійти до волонтера. Без ідентифікації особистості та будь-яких списків.

Тому не дивно, що у Хмельницькому чоловік відповів на запитання Зеленського не один раз, а цілих сім. Як рахуватимуть ці аркуші – теж велике питання.

Ініціатива Зеленського ще до дня опитування викликала бурю емоцій у суспільстві. І те, про що сперечалися на кухні, на вулиці та в інтернеті, із друзями, батьками та таксистами тепер перекочувало на виборчі дільниці.

На деяких з них голови комісій просто виганяли волонтерів з подвір’я. Були і такі виборці, які зі скандалом намагалися зрозуміти, на яких підставах проводиться опитування.

Хтось скандалив із волонтерами, а хтось просто мовчки ігнорував опитування. Утім, були і ті, кому ініціатива президента сподобалася.

Показово, що навіть соратникам Зеленського не всім вдалося відповісти на запитання президента. Наприклад, голові Верховної Ради Дмитру Разумкову. На його дільниці волонтерів з опитувальними аркушами просто не було.

Від інтерв’юерів ми дізналися, що вони не зовсім волонтери. Багато хто працює від соціологічних служб за зарплату. Більшості обіцяли за день роботи по 1,2 тис. грн.

Назву соціологічної компанії, на яку вони працюють, дізнатися так і не вдалося. І навряд чи це має значення, адже опитування та його результати з юридичної точки зору ні на що не впливають.

Багато респондентів просто не знали, що таке вільна економічна зона та Будапештський меморандум і сходилися на тому, що подібні питання, як втім і про канабіс, мають розглядати економісти, дипломати та лікарі, а не усі підряд.

Місцеві вибори 2020

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори, на яких українці обирали депутатів місцевих органів самоврядування.

Також на них обирали міських голів. Та результати екзит-полу показують, що в багатьох великих містах може відбутися другий тур виборів.

Прогнозована явка на виборах складає близько 40% громадян, проте остаточних даних нині немає.