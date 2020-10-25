Социологическая группа Рейтинг обнародовала результаты экзитпола на местных выборах 2020 в Киевсовет.
Согласно данным, лидирует партия УДАР, которую поддержали 21,3% избирателей. Первый в списке партии — Виталий Кличко.
Также пятипроцентный барьер преодолели такие политсилы:
- УДАР — 21,3%;
- Европейская солидарность — 18%;
- Слуга народа — 9,5;
- Голос — 7,2%;
- Единство Александра Омельченко — 6,8%.
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Также Рейтинг обнародовал результаты экзитпола по выборам мэра Киева. Согласно данным, лидирует Виталий Кличко, набравший 47,8%. Это означает, что второй тур таки будет. Соперником действующего мэра, вероятно, будет Александр Попов, набравший 8,6%.
Социологическая группа Рейтинг проводила опрос на выходе из 100 избирательных участков. Всего опросили 10 402 респондентов. Опрос проходил анонимно, его участники самостоятельно заполняли анкеты (бюллетени) и опускали их в специально изготовленные ящики.
Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 1,0%.
В общем, явка на выборах 2020 в Украине была очень низкой. По предварительным подсчетам ЦИК, проголосовали только лишь 37% избирателей.
Источник: Социологическая группа Рейтинг