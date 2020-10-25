Социологическая группа Рейтинг обнародовала результаты экзитпола на местных выборах 2020 в Киевсовет.

Согласно данным, лидирует партия УДАР, которую поддержали 21,3% избирателей. Первый в списке партии — Виталий Кличко.

Также пятипроцентный барьер преодолели такие политсилы:

УДАР — 21,3%;

Европейская солидарность — 18%;

Слуга народа — 9,5;

Голос — 7,2%;

Единство Александра Омельченко — 6,8%.

Читайте: Местные выборы 2020: результаты экзитпола в Украине

Также Рейтинг обнародовал результаты экзитпола по выборам мэра Киева. Согласно данным, лидирует Виталий Кличко, набравший 47,8%. Это означает, что второй тур таки будет. Соперником действующего мэра, вероятно, будет Александр Попов, набравший 8,6%.

Социологическая группа Рейтинг проводила опрос на выходе из 100 избирательных участков. Всего опросили 10 402 респондентов. Опрос проходил анонимно, его участники самостоятельно заполняли анкеты (бюллетени) и опускали их в специально изготовленные ящики.

Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 1,0%.

В общем, явка на выборах 2020 в Украине была очень низкой. По предварительным подсчетам ЦИК, проголосовали только лишь 37% избирателей.

Источник: Социологическая группа Рейтинг