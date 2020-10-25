5 вопросов Зеленского: как проходит опрос и имеет ли юридическую силу

Параллельно с местными выборами 2020 в Украине, проходит инициированный президентом Владимиром Зеленским опрос. Результаты анкетирования он хочет обсудить с Верховной Радой.

На избирательных участках присутствуют волонтеры, подойдя к которым можно заполнить анкету.

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В анкете следующие вопросы:

нужно ли в Украине вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах?

поддерживают ли граждане страны создание на Донбассе свободной экономической зоны?

необходимо ли сократить состав Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов?

нужна ли легализация медицинского каннабиса?

надо ли озвучивать на международном уровне вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?

Реакция украинцев

Избиратели реагируют на опрос по-разному. В Киеве перевернули урну с листочками опроса. Мужчина подошел к волонтерам, вырвал из рук опроснные листы, разбросал их и ушел.

— Любые хулиганские попытки, попытки повлиять на оперативную ситуацию, попытки угроз нашим гражданам полиция будет пресекать, — сказал глава Национальной полиции Игорь Клименко на утреннем брифинге.

В полицию Волынской области поступило заявление от граждан относительно незаконности проведения всенародного опроса. Заявитель считает, что опрос является элементом агитации.

В обед 25 октября вблизи одного из избирательных участков на улице Андрея Первозванного в Виннице мужчина толкнул волонтера и повредил ящик для проведения опроса.

Полицейские задержали правонарушителя. Следствие начало досудебное расследование по статье Хулиганство Уголовного кодекса Украины.

Юридической силы не имеет

Никакой юридической силы этот опрос не имеет, объясняют юристы.

— Я думаю, финансирование этого опроса партией Слуга народа, а также все заявления президента указывают на то, что такой опрос можно расценивать как скрытую агитацию, — объяснил Фактам ICTV член Ассоциации юристов Украины Александр Марусяк.

На бланке для голосования и на урнах, в которые бросают анкеты, нет никаких защитных знаков.

Часть волонтеров заявляет, что им заплатили за участие.

Некоторые избиратели даже не понимают, что происходит, переспрашивают, что это за 5 вопросов.

— Мы поехали в Борзну на Черниговщине и здесь также у одного из участков стоит женщина в такой же накладке 5 вопросов от президента и с такой же урной. При мне она спрашивала одного человека, хочет ли он пройти опрос — он отказался. Молодежь более информирована об этом опросе, но все не понимают вопрос о Будапештском меморандуме, — рассказал парламентский аналитик движения ЧЕСНО Дмитрий Черетун.

Местные выборы 2020

25 октября в Украине проходит местные выборы 2020.

Украинцы выбирают местные органы исполнительной власти — депутатов областных, районных, городских, поселковых и сельских советов, а также городских, поселковых и сельских голов.

Второй тур выборов возможен в городах, где проживает более 75 тыс. избирателей и где ни один из кандидатов в мэры не наберет более 50% голосов.