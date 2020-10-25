5 питань Зеленського: як проходить опитування і чи має юридичну силу

Паралельно з місцевими виборами 2020 в Україні, проходить опитування ініційоване президентом Володимиром Зеленським. Результати анкетування він хоче обговорити із Верховною Радою.

На виборчих дільницях присутні волонтери, підійшовши до яких можна заповнити анкету.

Читайте: Заповни хоч сто паперів: українці відповідають на 5 запитань Зеленського

У анкеті такі запитання:

чи потрібно в Україні запроваджувати довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах?

чи підтримують громадяни країни створення на Донбасі вільної економічної зони?

чи необхідно скоротити склад Верховної Ради з 450 до 300 народних депутатів?

чи потрібна легалізація медичного канабісу?

чи треба озвучувати на міжнародному рівні запитання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?

Виборці реагують на опитування по-різному. У поліцію надійшло два повідомлення. У Києві перевернули урну з листочками опитування. Чоловік підійшов до волонтерів, вирвав з рук листочки, розкидав їх і пішов.

– Будь-які хуліганські спроби, спроби вплинути на оперативну ситуацію, спроби погроз нашим громадянам поліція буде припиняти, – сказав глава Національної поліції Ігор Клименко на вранішньому брифінгу.

У поліцію Волинської області надійшла заява від громадян на незаконність проведення всенародного опитування. Заявник вважає, що опитування є елементом агітації.

В обід 25 жовтня поблизу однієї з виборчих дільниць на вулиці Андрія Первозванного у Вінниці, чоловік штовхнув волонтера і пошкодив ящик для проведення опитування.

Поліцейські затримали правопорушника. Розпочали досудове розслідування за статтею Хуліганство Кримінального кодексу України.

Юридичної сили не має

Жодної юридичної сили це опитування нема, пояснюють юристи.

– На мою думку, фінансування цього опитування партією Слуга народу, а також усі публічні заяви президента вказують на те, що таке опитування можна розцінювати як приховану агітацію, – пояснив Фактам ICTV член Асоціації правників України Олександр Марусяк, експерт з конституційного права.

На бланку для голосування та на урнах, в які вкидають анкети, немає жодних захисних знаків. Частина волонтерів заявляє, що їм заплатили за участь.

Деякі виборці навіть не розуміють, що відбувається, перепитують, що це за 5 питань.

– Ми поїхали в Борзно на Чернігівщині і тут також біля однієї з дільниць стоїть жіночка у такій же накладці 5 питань від президента і з такою ж урною. При мені вона перепитувала одного чоловіка, чи хоче він пройти опитування – він відмовився. Молодь більш інформована про це опитування, але всі не розуміють питання про Будапештський меморандум, – розповів парламентський аналітик руху ЧЕСНО Дмитро Черетун.

Місцеві вибори 2020

25 жовтня в Україні проходить місцеві вибори 2020.

Українці обирають місцеві органи виконавчої влади – депутатів обласних, районних, міських, селищних та сільських рад, а також міських, селищних та сільських голів.

Другий тур виборів можливий у містах, де проживає більше 75 тис. виборців і де жоден з кандидатів у мери не набере більше 50% голосів.