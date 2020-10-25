Результаты выборов: экзитпол Днепр — местные выборы 2020 в Украине

По результатам экзитпола, на выборах мэра Днепра лидирует Борис Филатов. За него проголосовали 44,47% избирателей.

За пост мэра боролись следующие кандидаты:

Борис Филатов — Пропозиция 44.47%

Загид Краснов — Общественная сила 14.44%

Александр Вилкул- Блок Вилкула Украинская перспектива 11.27%

Сергей Рыженко — Слуга народа 10.60%

Сергей Никитин — Оппозиционная платформа За жизнь 8.81%

Артем Романюков — Демократический альянс 3.13%

Мгер Куюмчян — Батькивщина 1.11%

Игорь Майденко — Национальный корпус 0.73%

Татьяна Лампик — Партия Зеленых Украины 0.64%

Павел Демьяненко — Справа 0.53%

Олег Василенко — Свобода 0.47%

Дмитрий Семеренко — Команда Днепра 0.35%

Евгений Богиня, самовыдвижение 0.35%

Михаил Королев, самовыдвижение 0.29%

Виталий Жеганський — Голос 0.29%

Елена Сергеева, самовыдвижение 0.15%

Какие партии прошли в горсовет:

Проходной барьер в 5% преодолели шесть партий. Среди них:

1. Пропозиция 28.33%

2. Оппозиционная платформа — За жизнь 17.15%

3. Слуга народа 15.21%

4. Общественная сила 10.44%

5. Европейская солидарность 7.50%

6. Блок Вилкула Украинская перспектива 5.24%

Читайте: Явка на местных выборах 2020: проголосовали около 27% граждан

Студия Савика Шустера совместно с телеканалом Украина 24 проводят собственные экзитполы в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Николаеве, Виннице, Черкассах и Ужгороде.

Также используется инструментарий социологической компании Liberty Report.

Более 1 500 интервьюеров работают на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получают данные от социологов. Опрос проводится путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки — 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Местные выборы в Украине

Местные выборы в Украине 2020 прошли в воскресенье 25 октября. На них выбирали мэров, депутатов областных, городских и сельских советов. Факты ICTV следили, как прошли местные выборы в Украине и вели онлайн-трансляцию.