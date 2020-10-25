Результаты выборов: экзитпол Днепр — местные выборы 2020 в Украине

По результатам экзитпола, на выборах мэра Днепра лидирует Борис Филатов. За него проголосовали 44,47% избирателей.
За пост мэра боролись следующие кандидаты:
- Борис Филатов — Пропозиция 44.47%
- Загид Краснов — Общественная сила 14.44%
- Александр Вилкул- Блок Вилкула Украинская перспектива 11.27%
- Сергей Рыженко — Слуга народа 10.60%
- Сергей Никитин — Оппозиционная платформа За жизнь 8.81%
- Артем Романюков — Демократический альянс 3.13%
- Мгер Куюмчян — Батькивщина 1.11%
- Игорь Майденко — Национальный корпус 0.73%
- Татьяна Лампик — Партия Зеленых Украины 0.64%
- Павел Демьяненко — Справа 0.53%
- Олег Василенко — Свобода 0.47%
- Дмитрий Семеренко — Команда Днепра 0.35%
- Евгений Богиня, самовыдвижение 0.35%
- Михаил Королев, самовыдвижение 0.29%
- Виталий Жеганський — Голос 0.29%
- Елена Сергеева, самовыдвижение 0.15%
Какие партии прошли в горсовет:
Проходной барьер в 5% преодолели шесть партий. Среди них:
1. Пропозиция 28.33%
2. Оппозиционная платформа — За жизнь 17.15%
3. Слуга народа 15.21%
4. Общественная сила 10.44%
5. Европейская солидарность 7.50%
6. Блок Вилкула Украинская перспектива 5.24%
Читайте: Явка на местных выборах 2020: проголосовали около 27% граждан
Студия Савика Шустера совместно с телеканалом Украина 24 проводят собственные экзитполы в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Николаеве, Виннице, Черкассах и Ужгороде.
Также используется инструментарий социологической компании Liberty Report.
Более 1 500 интервьюеров работают на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получают данные от социологов. Опрос проводится путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки — 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).
Местные выборы в Украине
Местные выборы в Украине 2020 прошли в воскресенье 25 октября. На них выбирали мэров, депутатов областных, городских и сельских советов. Факты ICTV следили, как прошли местные выборы в Украине и вели онлайн-трансляцию.