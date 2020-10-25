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Факти / Україна / Політика

Хто переміг на виборах мера Дніпра – результати екзит-полу

За результатами екзит-полу, на виборах мера Дніпра лідирує Борис Філатов. За нього проголосували 44,47% виборців.

За посаду мера боролись такі кандидати:

  • Борис Філатов – Пропозиція 44.47%
  • Загід Краснов – Громадська сила 14.44%
  • Олександр Вілкул- Блок Вілкула Українська перспектива 11.27%
  • Сергій Риженко – Слуга народу 10.60%
  • Сергій Нікітін – Опозиційна платформа За життя 8.81%
  • Артем Романюков – Демократичний альянс 3.13%
  • Тетяна Ричкова – Європейська Солідарність 2.37%
  • Мгер Куюмчян – Батьківщина 1.11%
  • Ігор Майденко – Національний корпус 0.73%
  • Тетяна Лампіка – Партія Зелених України 0.64%
  • Павло Атаманчук – Справа 0.53%
  • Олег Василенко – Свобода 0.47%
  • Дмитро Семеренко – Команда Дніпра 0.35%
  • Євген Богиня, самовисування 0.35%
  • Михайло Корольов, самовисування 0.29%
  • Віталій Жеганський – Голос 0.29%
  •  Олена Сергєєва, самовисування 0.15%

Результати виборів: екзитпол Дніпро – місцеві вибори 2020 В Україні

Які партії пройшли у міськраду:

Прохідний бар’єр у 5% подолали шість партій. Серед них:

1. Пропозиція 28.33%
2. Опозиційна платформа – За життя 17.15%
3. Слуга народу 15.21%
4. Громадська сила 10.44%
5. Європейська солідарність 7.50%
6. Блок Вілкула Українська перспектива 5.24%

Читайте: Явка на місцевих виборах 2020: проголосували близько 27% громадян

Студія Савіка Шустера спільно з телеканалом Україна 24 проводять власні екзит-поли в 12 містах України: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі, Чернівцях, Миколаєві, Вінниці, Черкасах та Ужгороді.

Також використовується інструментарій соціологічної компанії Liberty Report.

Понад 1500 інтерв’юерів працюють на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримують дані від соціологів. Опитування проводиться шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Місцеві вибори в Україні

Місцеві вибори в Україні 2020 пройшли у неділю 25 жовтня. На них обирали міських голів, депутатів обласних, міських та сільських рад. Факти ICTV слідкували, як пройшли місцеві вибори в Україні та вели онлайн-трансляцію.

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