Результати виборів: екзитпол Дніпро – місцеві вибори 2020 В Україні

За результатами екзит-полу, на виборах мера Дніпра лідирує Борис Філатов. За нього проголосували 44,47% виборців.

За посаду мера боролись такі кандидати:

Борис Філатов – Пропозиція 44.47%

Загід Краснов – Громадська сила 14.44%

Олександр Вілкул- Блок Вілкула Українська перспектива 11.27%

Сергій Риженко – Слуга народу 10.60%

Сергій Нікітін – Опозиційна платформа За життя 8.81%

Артем Романюков – Демократичний альянс 3.13%

Тетяна Ричкова – Європейська Солідарність 2.37%

Мгер Куюмчян – Батьківщина 1.11%

Ігор Майденко – Національний корпус 0.73%

Тетяна Лампіка – Партія Зелених України 0.64%

Павло Атаманчук – Справа 0.53%

Олег Василенко – Свобода 0.47%

Дмитро Семеренко – Команда Дніпра 0.35%

Євген Богиня, самовисування 0.35%

Михайло Корольов, самовисування 0.29%

Віталій Жеганський – Голос 0.29%

Олена Сергєєва, самовисування 0.15%

Які партії пройшли у міськраду:

Прохідний бар’єр у 5% подолали шість партій. Серед них:

1. Пропозиція 28.33%

2. Опозиційна платформа – За життя 17.15%

3. Слуга народу 15.21%

4. Громадська сила 10.44%

5. Європейська солідарність 7.50%

6. Блок Вілкула Українська перспектива 5.24%

Читайте: Явка на місцевих виборах 2020: проголосували близько 27% громадян

Студія Савіка Шустера спільно з телеканалом Україна 24 проводять власні екзит-поли в 12 містах України: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі, Чернівцях, Миколаєві, Вінниці, Черкасах та Ужгороді.

Також використовується інструментарій соціологічної компанії Liberty Report.

Понад 1500 інтерв’юерів працюють на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримують дані від соціологів. Опитування проводиться шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Місцеві вибори в Україні

Місцеві вибори в Україні 2020 пройшли у неділю 25 жовтня. На них обирали міських голів, депутатів обласних, міських та сільських рад. Факти ICTV слідкували, як пройшли місцеві вибори в Україні та вели онлайн-трансляцію.