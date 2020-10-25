Результати виборів: екзитпол Дніпро – місцеві вибори 2020 В Україні

За результатами екзит-полу, на виборах мера Дніпра лідирує Борис Філатов. За нього проголосували 44,47% виборців.
За посаду мера боролись такі кандидати:
- Борис Філатов – Пропозиція 44.47%
- Загід Краснов – Громадська сила 14.44%
- Олександр Вілкул- Блок Вілкула Українська перспектива 11.27%
- Сергій Риженко – Слуга народу 10.60%
- Сергій Нікітін – Опозиційна платформа За життя 8.81%
- Артем Романюков – Демократичний альянс 3.13%
- Тетяна Ричкова – Європейська Солідарність 2.37%
- Мгер Куюмчян – Батьківщина 1.11%
- Ігор Майденко – Національний корпус 0.73%
- Тетяна Лампіка – Партія Зелених України 0.64%
- Павло Атаманчук – Справа 0.53%
- Олег Василенко – Свобода 0.47%
- Дмитро Семеренко – Команда Дніпра 0.35%
- Євген Богиня, самовисування 0.35%
- Михайло Корольов, самовисування 0.29%
- Віталій Жеганський – Голос 0.29%
- Олена Сергєєва, самовисування 0.15%
Які партії пройшли у міськраду:
Прохідний бар’єр у 5% подолали шість партій. Серед них:
1. Пропозиція 28.33%
2. Опозиційна платформа – За життя 17.15%
3. Слуга народу 15.21%
4. Громадська сила 10.44%
5. Європейська солідарність 7.50%
6. Блок Вілкула Українська перспектива 5.24%
Читайте: Явка на місцевих виборах 2020: проголосували близько 27% громадян
Студія Савіка Шустера спільно з телеканалом Україна 24 проводять власні екзит-поли в 12 містах України: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі, Чернівцях, Миколаєві, Вінниці, Черкасах та Ужгороді.
Також використовується інструментарій соціологічної компанії Liberty Report.
Понад 1500 інтерв’юерів працюють на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримують дані від соціологів. Опитування проводиться шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).
Місцеві вибори в Україні
Місцеві вибори в Україні 2020 пройшли у неділю 25 жовтня. На них обирали міських голів, депутатів обласних, міських та сільських рад. Факти ICTV слідкували, як пройшли місцеві вибори в Україні та вели онлайн-трансляцію.