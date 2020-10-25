На должность городского головы Винницы баллотировался действующий мэр Сергей Моргунов. Конкуренцию ему составили Александра Устинова от Голоса, действующий председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов. А также известный боксер и телеведущий Вячеслав Узелков от ОПЗЖ.

По результатам экзитпола победу на выборах мэра Винницы получил Сергей Моргунов. Он набрал 66% поддержки избирателей.

Результаты экзитпола:

1. Сергей Моргунов — Украинская статегия Гройсмана 66.00%

2. Сергей Кудлаенко — Европейская солидарность 11.87%

3. Сергей Борзов — Слуга народа 9.00%

4. Вячеслав Узелков — Оппозиционная платформа — За жизнь 4.68%

5. Александра Устинова — Голос 3.66%

6. Наталья Солейко — Батькивщина 2.83%

7. Сергей Кармалита, самовыдвижение 1.23%

8. Ирина Котова — Наш край 0.49%

9. Валентин Щекотунов, самовыдвижение 0.16%

10. Валентин Юзва, самовыдвижение 0.08%

Какие партии прошли в городской совет Винницы:

Проходной барьер в 5% преодолели четыре партии. Среди них:

1. Украинская стратегия Гройсмана 49.56%;

2. Европейская солидарность 12.00%;

3. Слуга народа 11.58%;

4. Оппозиционная платформа — За жизнь 6.64%.

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Студия Савика Шустера совместно с телеканалом Украина 24 проводят собственные экзитполы в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Николаеве, Виннице, Черкассах и Ужгороде.

Также используется инструментарий социологической компании Liberty Report.

Более 1 500 интервьюеров работают на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получают данные от социологов. Опрос проводится путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки — 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Местные выборы в Украине

Местные выборы в Украине 2020 прошли в воскресенье 25 октября. На них выбирали мэров, депутатов областных, городских и сельских советов.

Факты ICTV следили, как прошли местные выборы в Украине и вели онлайн-трансляцию.