На посаду міського голови Вінниці балотувався чинний мер Сергій Моргунов. Конкуренцію йому склали Олександра Устінова від Голосу, чинний голова Вінницької ОДА Сергій Борзов. А також відомий боксер і телеведучий В’ячеслав Узелков від ОПЗЖ.
За результатами екзит-полу перемогу на виборах мера Вінниці здобув Сергій Моргунов. Він набрав 66% підтримки виборців.
Результати екзит-полу:
1. Сергій Моргунов – Українська статегія Гройсмана 66.00%;
2. Сергій Кудлаєнко – Європейська солідарність 11.87%
3. Сергій Борзов – Слуга народу 9.00%
4. В’ячеслав Узелков – Опозиційна платформа – За життя 4.68%
5. Олександра Устінова – Голос 3.66%
6. Наталія Солейко – Батьківщина 2.83%
7. Сергій Кармаліта, самовисування 1.23%
8. Ірина Котова – Наш край 0.49%
9. Валентин Щекотунов, самовисування 0.16%
10. Валентин Юзва, самовисування 0.08%
Які партії пройшли у міськраду Вінниці:
Прохідний бар’єр у 5% подолали чотири партії. Серед них:
1. Українська стратегія Гройсмана 49.56%;
2. Європейська солідарність 12.00%;
3. Слуга народу 11.58%;
4. Опозиційна платформа – За життя 6.64%.
Читайте: Явка на місцевих виборах 2020: проголосували близько 27% громадян
Студія Савіка Шустера спільно з телеканалом Україна 24 проводять власні екзит-поли в 12 містах України: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі, Чернівцях, Миколаєві, Вінниці, Черкасах та Ужгороді.
Також використовується інструментарій соціологічної компанії Liberty Report.
Понад 1500 інтерв’юерів працюють на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримують дані від соціологів. Опитування проводиться шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).
Місцеві вибори в Україні
Місцеві вибори в Україні 2020 пройшли у неділю 25 жовтня. На них обирали міських голів, депутатів обласних, міських та сільських рад.
Факти ICTV слідкували, як пройшли місцеві вибори в Україні та вели онлайн-трансляцію.