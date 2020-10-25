На посаду міського голови Вінниці балотувався чинний мер Сергій Моргунов. Конкуренцію йому склали Олександра Устінова від Голосу, чинний голова Вінницької ОДА Сергій Борзов. А також відомий боксер і телеведучий В’ячеслав Узелков від ОПЗЖ.

За результатами екзит-полу перемогу на виборах мера Вінниці здобув Сергій Моргунов. Він набрав 66% підтримки виборців.

Результати екзит-полу:

1. Сергій Моргунов – Українська статегія Гройсмана 66.00%;

2. Сергій Кудлаєнко – Європейська солідарність 11.87%

3. Сергій Борзов – Слуга народу 9.00%

4. В’ячеслав Узелков – Опозиційна платформа – За життя 4.68%

5. Олександра Устінова – Голос 3.66%

6. Наталія Солейко – Батьківщина 2.83%

7. Сергій Кармаліта, самовисування 1.23%

8. Ірина Котова – Наш край 0.49%

9. Валентин Щекотунов, самовисування 0.16%

10. Валентин Юзва, самовисування 0.08%

Які партії пройшли у міськраду Вінниці:

Прохідний бар’єр у 5% подолали чотири партії. Серед них:

1. Українська стратегія Гройсмана 49.56%;

2. Європейська солідарність 12.00%;

3. Слуга народу 11.58%;

4. Опозиційна платформа – За життя 6.64%.

Читайте: Явка на місцевих виборах 2020: проголосували близько 27% громадян

Студія Савіка Шустера спільно з телеканалом Україна 24 проводять власні екзит-поли в 12 містах України: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі, Чернівцях, Миколаєві, Вінниці, Черкасах та Ужгороді.

Також використовується інструментарій соціологічної компанії Liberty Report.

Понад 1500 інтерв’юерів працюють на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримують дані від соціологів. Опитування проводиться шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Місцеві вибори в Україні

Місцеві вибори в Україні 2020 пройшли у неділю 25 жовтня. На них обирали міських голів, депутатів обласних, міських та сільських рад.

Факти ICTV слідкували, як пройшли місцеві вибори в Україні та вели онлайн-трансляцію.