Результаты выборов: экзитпола Черновцы — местные выборы 2020 в Украине

Стали известны первые результаты экзитпола на местных выборах 2020 в Черновцах на должность городского главы. По данным экзитпола лидирует Роман Кличук. Его поддержали 29,13% избирателей.

Также черновчане поддержали таких кандидатов:

Роман Кличук, Єдина альтернативаа — 29.13%

Виталий Михайлишин, Команда Михайлишина — 21.43%

Алексей Каспрук, Пропозиция — 17.94%

Виталий Другановський, Слуга народа — 13.67%

Василий Максимюк, Европейская солидарность — 4.49%

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Также, согласно результатам экзитпола, в состав Черновицкий городской совет могут попасть шесть партий.

Единственная альтернатива — 22.14%

Слуга народа — 14.74%

Команда Михайлишина — 12.21%

Европейская солидарность — 10.85%

Пропозиция — 8.82%

Народный контроль — 5.43%

Официальные результаты выборов 2020 должны появиться, когда подсчитают голоса всех избирателей. Но их должны обнародовать не позднее 6 ноября.

Студия Савика Шустера совместно с телеканалом Украина 24 проводят собственные экзит-полы в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Николаеве, Виннице, Черкассах и Ужгороде.

Также используется инструментарий социологической компании Liberty Report.

Более 1 500 интервьюеров работают на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получают данные от социологов. Опрос проводится путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки — 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Между тем онлайн трансляцию выборов в Украине 2020 вы можете смотреть на Фактах ICTV. В нашем текстовом онлайне есть все последние новости об избирательном процессе во время местных выборов.