Результати виборів: екзитпол Чернівці – місцеві вибори 2020 в Україні

Стали відомі перші результати екзит-полу на місцевих виборах 2020 в Чернівцях на посаду міського голови. За даними екзит-полу лідирує Роман Клічук. Його підтримали 29,13% виборців.

Також чернівчани підтримали таких кандидатів:

Роман Клічук, Єдина альтернатива – 29.13%

Віталій Михайлішин, Команда Михайлішина – 21.43%

Олексій Каспрук, Пропозиція – 17.94%

Віталій Другановський, Слуга народу – 13.67%

Василь Максимюк, Європейська солідарність – 4.49%

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Також, згідно з результатами екзит-полу, до складу Чернівецької міської ради можуть потрапити шість партій:

Єдина альтернатива – 22.14%

Слуга народу – 14.74%

Команда Михайлішина – 12.21%

Європейська солідарність – 10.85%

Пропозиція – 8.82%

Народний контроль – 5.43%

Офіційні результати виборів 2020 повинні з’явитися, коли підрахують голоси всіх виборців. Але їх повинні оприлюднити не пізніше 6 листопада.

Студія Савіка Шустера спільно з телеканалом Україна 24 проводять власні екзит-поли в 12 містах України: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі, Чернівцях, Миколаєві, Вінниці, Черкасах та Ужгороді.

Також використовується інструментарій соціологічної компанії Liberty Report.

Понад 1500 інтерв’юерів працюють на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримують дані від соціологів. Опитування проводиться шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Тим часом онлайн трансляцію виборів в Україні 2020 ви можете дивитися на Фактах ICTV. У нашому текстовому онлайні є усі останні новини про виборчий процес під час місцевих виборів.