Результати виборів: екзитпол Чернівці – місцеві вибори 2020 в Україні

Стали відомі перші результати екзит-полу на місцевих виборах 2020 в Чернівцях на посаду міського голови. За даними екзит-полу лідирує Роман Клічук. Його підтримали 29,13% виборців.
Також чернівчани підтримали таких кандидатів:
- Роман Клічук, Єдина альтернатива – 29.13%
- Віталій Михайлішин, Команда Михайлішина – 21.43%
- Олексій Каспрук, Пропозиція – 17.94%
- Віталій Другановський, Слуга народу – 13.67%
- Василь Максимюк, Європейська солідарність – 4.49%
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Також, згідно з результатами екзит-полу, до складу Чернівецької міської ради можуть потрапити шість партій:
- Єдина альтернатива – 22.14%
- Слуга народу – 14.74%
- Команда Михайлішина – 12.21%
- Європейська солідарність – 10.85%
- Пропозиція – 8.82%
- Народний контроль – 5.43%
Офіційні результати виборів 2020 повинні з’явитися, коли підрахують голоси всіх виборців. Але їх повинні оприлюднити не пізніше 6 листопада.
Студія Савіка Шустера спільно з телеканалом Україна 24 проводять власні екзит-поли в 12 містах України: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі, Чернівцях, Миколаєві, Вінниці, Черкасах та Ужгороді.
Також використовується інструментарій соціологічної компанії Liberty Report.
Понад 1500 інтерв’юерів працюють на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримують дані від соціологів. Опитування проводиться шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).
Тим часом онлайн трансляцію виборів в Україні 2020 ви можете дивитися на Фактах ICTV. У нашому текстовому онлайні є усі останні новини про виборчий процес під час місцевих виборів.