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Факти / Україна / Політика

Місцеві вибори 2020: результати екзит-полу в Чернівцях

Стали відомі перші результати екзит-полу на місцевих виборах 2020 в Чернівцях на посаду міського голови. За даними екзит-полу лідирує Роман Клічук. Його підтримали 29,13% виборців.

Також чернівчани підтримали таких кандидатів:

  • Роман Клічук, Єдина альтернатива – 29.13%
  • Віталій Михайлішин, Команда Михайлішина – 21.43%
  • Олексій Каспрук, Пропозиція – 17.94%
  • Віталій Другановський, Слуга народу – 13.67%
  • Василь Максимюк, Європейська солідарність – 4.49%

Результати виборів: екзитпол Чернівці – місцеві вибори 2020 в Україні

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Також, згідно з результатами екзит-полу, до складу Чернівецької міської ради можуть потрапити шість партій:

  • Єдина альтернатива –  22.14%
  • Слуга народу – 14.74%
  • Команда Михайлішина – 12.21%
  • Європейська солідарність – 10.85%
  • Пропозиція – 8.82%
  • Народний контроль – 5.43%

Офіційні результати виборів 2020 повинні з’явитися, коли підрахують голоси всіх виборців. Але їх повинні оприлюднити не пізніше 6 листопада.

Студія Савіка Шустера спільно з телеканалом Україна 24 проводять власні екзит-поли в 12 містах України: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі, Чернівцях, Миколаєві, Вінниці, Черкасах та Ужгороді.

Також використовується інструментарій соціологічної компанії Liberty Report.

Понад 1500 інтерв’юерів працюють на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримують дані від соціологів. Опитування проводиться шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Тим часом онлайн трансляцію виборів в Україні 2020 ви можете дивитися на Фактах ICTV. У нашому текстовому онлайні є усі останні новини про виборчий процес під час місцевих виборів.

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