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Факты / Украина / Политика

Местные выборы 2020: результаты экзитпола в Мариуполе

Согласно данным экзитпола 2020, на местных выборах в Мариуполе в городской совет проходят пять партий, а мэром города, вероятно, станет Вадим Бойченко.

Результаты экзитпола свидетельствуют о том, что на выборах главы Мариуполя Вадима Бойченко поддержали 69,05% избирателей. Он баллотировался от партии Блок Вадима Бойченко.

Читайте: Явка на местных выборах 2020: проголосовали около 27% граждан

В первую пятерку вошли следующие кандидаты:

  1. Вадим Бойченко (Блок Вадима Бойченко) — 69,05%
  2. Владимир Клименко (Оппозиционная платформа — За жизнь) — 23,71%
  3. Лидия Мугли (самовыдвижение) — 4,05%
  4. Юлия Башкирова (За майбутнє) — 2%
  5. Михаил Клюев (Наш край) — 1,19%

На выборах в Мариупольский горсовет наибольшую поддержку получила партия Блок Вадима Бойченко.

В первую пятерку вошли такие политические силы:

  1. Блок Вадима Бойченко — 45,96%
  2. Оппозиционная платформа — За жизнь — 30,69%
  3. Партия Шария — 6,56%
  4. Слуга народа — 6,28%
  5. Сила Людей — 4,57%

Местные выборы в Украине 2020

Студия Савика Шустера совместно с телеканалом Украина 24 проводят собственные экзитполы в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Николаеве, Виннице, Черкассах и Ужгороде.

Также используется инструментарий социологической компании Liberty Report.

Более 1500 интервьюеров работают на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получают данные от социологов. Опрос проводится путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки — 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Официальные результаты местных выборов

Результаты местных выборов 2020 огласят не позднее, чем на 12 день с момента проведения голосования.

Согласно Избирательному кодексу Украины, официальные результаты выборов будут объявлены до 6 ноября.

Также станет известно, в каких населенных пунктах будет проведен второй тур выборов городского головы.

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