Согласно данным экзитпола 2020, на местных выборах в Мариуполе в городской совет проходят пять партий, а мэром города, вероятно, станет Вадим Бойченко.

Результаты экзитпола свидетельствуют о том, что на выборах главы Мариуполя Вадима Бойченко поддержали 69,05% избирателей. Он баллотировался от партии Блок Вадима Бойченко.

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В первую пятерку вошли следующие кандидаты:

Вадим Бойченко (Блок Вадима Бойченко) — 69,05% Владимир Клименко (Оппозиционная платформа — За жизнь) — 23,71% Лидия Мугли (самовыдвижение) — 4,05% Юлия Башкирова (За майбутнє) — 2% Михаил Клюев (Наш край) — 1,19%

На выборах в Мариупольский горсовет наибольшую поддержку получила партия Блок Вадима Бойченко.

В первую пятерку вошли такие политические силы:

Блок Вадима Бойченко — 45,96% Оппозиционная платформа — За жизнь — 30,69% Партия Шария — 6,56% Слуга народа — 6,28% Сила Людей — 4,57%

Студия Савика Шустера совместно с телеканалом Украина 24 проводят собственные экзитполы в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Николаеве, Виннице, Черкассах и Ужгороде.

Также используется инструментарий социологической компании Liberty Report.

Более 1500 интервьюеров работают на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получают данные от социологов. Опрос проводится путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки — 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Официальные результаты местных выборов

Результаты местных выборов 2020 огласят не позднее, чем на 12 день с момента проведения голосования.

Согласно Избирательному кодексу Украины, официальные результаты выборов будут объявлены до 6 ноября.

Также станет известно, в каких населенных пунктах будет проведен второй тур выборов городского головы.