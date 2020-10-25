Согласно данным экзитпола 2020, на местных выборах в Мариуполе в городской совет проходят пять партий, а мэром города, вероятно, станет Вадим Бойченко.
Результаты экзитпола свидетельствуют о том, что на выборах главы Мариуполя Вадима Бойченко поддержали 69,05% избирателей. Он баллотировался от партии Блок Вадима Бойченко.
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В первую пятерку вошли следующие кандидаты:
- Вадим Бойченко (Блок Вадима Бойченко) — 69,05%
- Владимир Клименко (Оппозиционная платформа — За жизнь) — 23,71%
- Лидия Мугли (самовыдвижение) — 4,05%
- Юлия Башкирова (За майбутнє) — 2%
- Михаил Клюев (Наш край) — 1,19%
На выборах в Мариупольский горсовет наибольшую поддержку получила партия Блок Вадима Бойченко.
В первую пятерку вошли такие политические силы:
- Блок Вадима Бойченко — 45,96%
- Оппозиционная платформа — За жизнь — 30,69%
- Партия Шария — 6,56%
- Слуга народа — 6,28%
- Сила Людей — 4,57%
Студия Савика Шустера совместно с телеканалом Украина 24 проводят собственные экзитполы в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Николаеве, Виннице, Черкассах и Ужгороде.
Также используется инструментарий социологической компании Liberty Report.
Более 1500 интервьюеров работают на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получают данные от социологов. Опрос проводится путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки — 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).
Официальные результаты местных выборов
Результаты местных выборов 2020 огласят не позднее, чем на 12 день с момента проведения голосования.
Согласно Избирательному кодексу Украины, официальные результаты выборов будут объявлены до 6 ноября.
Также станет известно, в каких населенных пунктах будет проведен второй тур выборов городского головы.