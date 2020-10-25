Згідно з даними екзит-полу 2020, на місцевих виборах у Маріуполі до міської ради проходять п’ять партій, а мером міста, ймовірно, стане Вадим Бойченко.

Результати екзит-полу свідчать про те, що на виборах голови Маріуполя Вадима Бойченка підтримали 69,05% виборців. Він балотувався від партії Блок Вадима Бойченка.

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До першої п’ятірки увійшли такі кандидати:

Вадим Бойченко (Блок Вадима Бойченка) – 69,05% Володимир Клименко, (Опозиційна платформа – За життя) – 23,71% Лідія Муглі (самовисування) – 4,05% Юлія Башкірова (За майбутнє) – 2% Михайло Клюєв (Наш край) – 1,19%

На виборах до Маріупільської міськради найбільшу підтримку отримала партія Блок Вадима Бойченка.

До першої п’ятірки увійшли такі політичні сили:

1. Блок Вадима Бойченка – 45,96%

2. Опозиційна платформа – За життя – 30,69%

3. Партія Шарія – 6,56%

4. Слуга народу – 6,28%

5. Сила Людей – 4,57%

Студія Савіка Шустера спільно з телеканалом Україна 24 проводять власні екзит-поли в 12 містах України: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі, Чернівцях, Миколаєві, Вінниці, Черкасах та Ужгороді.

Також використовується інструментарій соціологічної компанії Liberty Report.

Понад 1500 інтерв’юерів працюють на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримують дані від соціологів. Опитування проводиться шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Офіційні результати місцевих виборів

Результати місцевих виборів 2020 оголосять не пізніше, ніж на 12 день з моменту проведення голосування.

Згідно з Виборчим кодексом України, офіційні результати виборів стануть відомі не пізніше 6 листопада.

Також буде визначено, у яких населених пунктах буде проведено другий тур виборів міського голови.