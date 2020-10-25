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Факти / Україна / Політика

Місцеві вибори 2020: результати екзит-полу в Маріуполі

Згідно з даними екзит-полу 2020, на місцевих виборах у Маріуполі до міської ради проходять п’ять партій, а мером міста, ймовірно, стане Вадим Бойченко.

Результати екзит-полу свідчать про те, що на виборах голови Маріуполя Вадима Бойченка підтримали 69,05% виборців. Він балотувався від партії Блок Вадима Бойченка.

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До першої п’ятірки увійшли такі кандидати:

  1. Вадим Бойченко (Блок Вадима Бойченка) – 69,05%
  2. Володимир Клименко, (Опозиційна платформа – За життя) – 23,71%
  3. Лідія Муглі (самовисування) – 4,05%
  4. Юлія Башкірова (За майбутнє) – 2%
  5. Михайло Клюєв (Наш край) – 1,19%

На виборах до Маріупільської міськради найбільшу підтримку отримала партія Блок Вадима Бойченка.

До першої п’ятірки увійшли такі політичні сили:

1.   Блок Вадима Бойченка  – 45,96%
2.   Опозиційна платформа – За життя  – 30,69%
3.   Партія Шарія  – 6,56%
4.   Слуга народу – 6,28%
5.   Сила Людей – 4,57%

Местные выборы в Украине 2020

Студія Савіка Шустера спільно з телеканалом Україна 24 проводять власні екзит-поли в 12 містах України: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі, Чернівцях, Миколаєві, Вінниці, Черкасах та Ужгороді.

Також використовується інструментарій соціологічної компанії Liberty Report.

Понад 1500 інтерв’юерів працюють на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримують дані від соціологів. Опитування проводиться шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Офіційні результати місцевих виборів

Результати місцевих виборів 2020 оголосять не пізніше, ніж на 12 день з моменту проведення голосування.

Згідно з Виборчим кодексом України, офіційні результати виборів стануть відомі не пізніше 6 листопада.

Також буде визначено, у яких населених пунктах буде проведено другий тур виборів міського голови.

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