Первые результаты экзитпола на местных выборах 2020 в Николаеве на должность городского головы свидетельствуют, что лидирует Александр Сенкевич. Его поддержали 40,78% избирателей.
В пятерку лидеров попали кандидаты:
- Александр Сенкевич — Пропозиция (40,78%);
- Владислав Чайка — Оппозиционная платформа — За жизнь (26,77%);
- Татьяна Домбровская — Слуга народа (16,81%);
- Николай Круглов — Наш край (7,11%);
- Юрий Гранатуров — За майбутнє (5,23%).
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Также, согласно результатам экзитпола, в состав Николаевского городского совета могут попасть пять партий.
Необходимый барьер преодолевают такие политические силы:
- Оппозиционная платформа — За жизнь — 26,74%;
- Пропозиция — 23,79%;
- Слуга народа — 19,6%;
- Европейская солидарность — 6,87%;
- Партия Шария — 5,48%.
Официальные результаты выборов 2020 должны появиться не позднее 6 ноября.
Студия Савика Шустера совместно с телеканалом Украина 24 проводят собственные экзитполы в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Николаеве, Виннице, Черкассах и Ужгороде.
Также используется инструментарий социологической компании Liberty Report.
Более 1500 интервьюеров работают на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получают данные от социологов. Опрос проводится путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки — 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).
В то же время Гражданская сеть Опора сообщает, что явка на выборах 2020 в 16.00 составляла 27%. Это может быть связано с пандемией коронавируса.