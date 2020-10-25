Первые результаты экзитпола на местных выборах 2020 в Николаеве на должность городского головы свидетельствуют, что лидирует Александр Сенкевич. Его поддержали 40,78% избирателей.

В пятерку лидеров попали кандидаты:

Александр Сенкевич — Пропозиция (40,78%);

Владислав Чайка — Оппозиционная платформа — За жизнь (26,77%);

Татьяна Домбровская — Слуга народа (16,81%);

Николай Круглов — Наш край (7,11%);

Юрий Гранатуров — За майбутнє (5,23%).

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Также, согласно результатам экзитпола, в состав Николаевского городского совета могут попасть пять партий.

Необходимый барьер преодолевают такие политические силы:

Оппозиционная платформа — За жизнь — 26,74%;

Пропозиция — 23,79%;

Слуга народа — 19,6%;

Европейская солидарность — 6,87%;

Партия Шария — 5,48%.

Официальные результаты выборов 2020 должны появиться не позднее 6 ноября.

Студия Савика Шустера совместно с телеканалом Украина 24 проводят собственные экзитполы в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Николаеве, Виннице, Черкассах и Ужгороде.

Также используется инструментарий социологической компании Liberty Report.

Более 1500 интервьюеров работают на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получают данные от социологов. Опрос проводится путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки — 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

В то же время Гражданская сеть Опора сообщает, что явка на выборах 2020 в 16.00 составляла 27%. Это может быть связано с пандемией коронавируса.