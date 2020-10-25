Перші результати екзит-полу на місцевих виборах 2020 в Миколаєві на посаду міського голови свідчать, що лідирує Олександр Сєнкевич. Його підтримали 40,78% виборців.
До п’ятірки лідерів потрапили кандидати:
- Олександр Сєнкевич – Пропозиція (40,78%);
- Владислав Чайка – Опозиційна платформа – За життя (26,77%);
- Тетяна Домбровська – Слуга народу (16,81%);
- Микола Круглов – Наш край (7,11%);
- Юрій Гранатуров – За майбутнє (5,23%).
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Також, згідно з результатами екзит-полу, до складу Миколаївської міської ради можуть потрапити п’ять партій.
Необхідний бар’єр долають такі політичні сили:
- Опозиційна платформа – За життя – 26,74%;
- Пропозиція – 23,79%;
- Слуга народу – 19,6%;
- Європейська солідарність – 6,87%;
- Партія Шарія – 5,48%.
Офіційні результати виборів 2020 повинні з’явитися не пізніше 6 листопада.
Студія Савіка Шустера спільно з телеканалом Україна 24 проводять власні екзит-поли в 12 містах України: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі, Чернівцях, Миколаєві, Вінниці, Черкасах та Ужгороді.
Також використовується інструментарій соціологічної компанії Liberty Report.
Понад 1500 інтерв’юерів працюють на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримують дані від соціологів. Опитування проводиться шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).
Водночас Громадянська мережа Опора повідомляє, що явка на виборах 2020 на 16.00 становила 27%. Це може бути пов’язано з пандемією коронавірусу.