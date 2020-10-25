Перші результати екзит-полу на місцевих виборах 2020 в Миколаєві на посаду міського голови свідчать, що лідирує Олександр Сєнкевич. Його підтримали 40,78% виборців.

До п’ятірки лідерів потрапили кандидати:

Олександр Сєнкевич – Пропозиція (40,78%);

Владислав Чайка – Опозиційна платформа – За життя (26,77%);

Тетяна Домбровська – Слуга народу (16,81%);

Микола Круглов – Наш край (7,11%);

Юрій Гранатуров – За майбутнє (5,23%).

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Також, згідно з результатами екзит-полу, до складу Миколаївської міської ради можуть потрапити п’ять партій.

Необхідний бар’єр долають такі політичні сили:

Опозиційна платформа – За життя – 26,74%;

Пропозиція – 23,79%;

Слуга народу – 19,6%;

Європейська солідарність – 6,87%;

Партія Шарія – 5,48%.

Офіційні результати виборів 2020 повинні з’явитися не пізніше 6 листопада.

Студія Савіка Шустера спільно з телеканалом Україна 24 проводять власні екзит-поли в 12 містах України: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі, Чернівцях, Миколаєві, Вінниці, Черкасах та Ужгороді.

Також використовується інструментарій соціологічної компанії Liberty Report.

Понад 1500 інтерв’юерів працюють на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримують дані від соціологів. Опитування проводиться шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Водночас Громадянська мережа Опора повідомляє, що явка на виборах 2020 на 16.00 становила 27%. Це може бути пов’язано з пандемією коронавірусу.