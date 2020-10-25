Согласно результатам экзитпола, в состав Одесского городского совета могут попасть пять партий.

Необходимый барьер преодолевают такие политические силы:

Доверяй делам — 23,77%;

Оппозиционная платформа — За жизнь — 22,38%;

Слуга народа — 15,95%:

Европейская солидарность — 12,72%;

Партия Шария — 7,63%.

Данные экзитпола не окончательные. Официальные результаты выборов должны обнародовать до 6 ноября включительно.

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Также, согласно результатам экзитпола, на местных выборах 2020 в Одессе на должность городского главы лидирует Геннадий Труханов. Его поддержали 34,40% избирателей.

В первую пятерку также попали следующие кандидаты:

Геннадий Труханов — Доверяй делам (34,40%);

Николай Скорик — Оппозиционная платформа — За жизнь (17,93%);

Олег Филимонов — Слуга народа (13,75%);

Петр Обухов — Европейская солидарность — (12,52%);

Сергей Кивалов — Украинская морская партия Сергея Кивалова (5,44%).

Студия Савика Шустера совместно с телеканалом Украина 24 проводят собственные экзитполы в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Николаеве, Виннице, Черкассах и Ужгороде.

Также используется инструментарий социологической компании Liberty Report.

Более 1 500 интервьюеров работают на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получают данные от социологов. Опрос проводится путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки — 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Явка на выборах в Украине

Между тем, в Гражданской сети Опора сообщают, что явка на выборах 2020 остается сравнительно невысокой. По состоянию на 16.00 она составляла 27%. Частично это объясняют ситуацией с коронавирусом.

В то же время, на местных выборах в 2015 году явка составила 46,61%.