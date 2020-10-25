Згідно з результатами екзит-полу, до складу Одеської міської ради можуть потрапити п’ять партій.
Необхідний бар’єр долають такі політичні сили:
- Довіряй ділам – 23,77%;
- Опозиційна платформа – За життя – 22,38%;
- Слуга народу – 15,95%:
- Європейська солідарність – 12,72%;
- Партія Шарія – 7,63%.
Дані екзит-полу не остаточні. Офіційні результати виборів повинні оприлюднити до 6 листопада включно.
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Також, згідно з результатами екзит-полу на місцевих виборах 2020 в Одесі на посаду міського голови лідирує Геннадій Труханов. Його підтримали 34,40% виборців.
У першу п’ятірку також потрапили такі кандидати:
- Геннадій Труханов – Довіряй ділам (34,40%);
- Микола Скорик – Опозиційна платформа – За життя (17,93%);
- Олег Філімонов – Слуга народу (13,75%);
- Петро Обухов – Європейська солідарність (12,52%);
- Сергій Ківалов – Українська морська партія Сергія Ківалова (5,44%).
Студія Савіка Шустера спільно з телеканалом Україна 24 проводять власні екзит-поли в 12 містах України: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі, Чернівцях, Миколаєві, Вінниці, Черкасах та Ужгороді.
Також використовується інструментарій соціологічної компанії Liberty Report.
Понад 1 500 інтерв’юерів працюють на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримують дані від соціологів. Опитування проводиться шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).
Явка на виборах в Україні
Тим часом, у Громадянській мережі Опора повідомляють, що явка на виборах 2020 залишається порівняно невисокою. Станом на 16.00 вона становила 27%. Частково це пояснють ситуацією з коронавірусом.
Водночас, на місцевих виборах у 2015 році явка становила 46,61%.