Согласно результатам экзитпола, в Харькове второго тура выборов на должность городского главы не будет.

За Геннадия Кернеса отдали голоса около 57,9% избирателей. Поскольку он набрал более 50% голосов, второго тур выборов мэра не будет.

Другие кандидаты получили:

Александр Фельдман — 12,12% голосов;

Алексей Кучер — 11,98%;

Олег Абрамичев — 6,23%;

Игорь Черняк — 4,51%.

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Официальные результаты местных выборов 2020 должны объявить не позднее 6 ноября.

Студия Савика Шустера совместно с телеканалом Украина 24 провела собственные экзитполы в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Николаеве, Виннице, Черкассах и Ужгороде.

Также используется инструментарий социологической компании Liberty Report.

Более 1 500 интервьюеров работают на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получают данные от социологов. Опрос проводится путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки — 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Явка для признания выборов

Местные выборы 2020 года признают состоявшимися при любом проценте явки граждан.

По прогнозам Гражданской сети ОПОРА, явка на местных выборах составит около 40% избирателей.