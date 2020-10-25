Згідно з результатами екзит-полу, у Харкові другого туру виборів на посаду міського голови не буде.

За Геннадія Кернеса віддали голоси близько 57,9% виборців. Оскільки він набрав більше 50% голосів, другий тур виборів міського голови не відбудеться.

Інші кандидати отримали:

Олександр Фельдман – 12,12% голосів;

Олексій Кучер – 11,98%;

Олег Абрамичев – 6,23%;

Ігор Черняк – 4,51%.

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Офіційні результати місцевих виборів 2020 мають оголосити не пізніше 6 листопада.

Студія Савіка Шустера спільно з телеканалом Україна 24 провела власні екзит-поли в 12 містах України: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі, Чернівцях, Миколаєві, Вінниці, Черкасах та Ужгороді.

Також використовується інструментарій соціологічної компанії Liberty Report.

Понад 1 500 інтерв’юерів працюють на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримують дані від соціологів. Опитування проводиться шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Явка для визнання виборів

Місцеві вибори 2020 року визнають такими, що відбулися за будь-якого відсотку явки громадян.

За прогнозами Громадянської мережі ОПОРА, явка на місцевих виборах складе близько 40% виборців.