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Факты / Украина / Политика

Какой процент явки должен быть, чтобы выборы состоялись

Во времена независимости Украины явка на местных выборах уменьшалась с каждым новым голосованием. 2020 год не должен стать исключением, учитывая то, что в мире царит эпидемия.

Во время пресс-конференции председатель Общественной сети ОПОРА Ольга Айвазовская заявила, что явка на местных выборах 2020 может составить около 40%.

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В 1998 году в Украине отменили норму о минимальном пороге явки на выборах. Это означает, что местные выборы признают действительными при любом проценте явки избирателей.

Явка на местных выборах в разные годы составляла:

  • 1994 год — 75,5%;
  • 1998 год — около 71%;
  • 2002 год — 69%;
  • 2006 год — 67%;
  • 2010 год — около 50%;
  • 2015 — 46,6%.

Объявление официальных результатов местных выборов

Результаты местных выборов 2020 должны быть установлены не позднее, чем на 12 день с момента проведения голосования.

То есть кандидатов, вошедших в органы местного самоуправления, должны объявить не позднее 6 ноября. Также станет известно, где состоится второй тур на должность городского головы.

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