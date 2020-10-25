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Местные выборы в Одессе: результаты экзитпола на должность городского главы

Обнародовали результаты экзитпола на местных выборах 2020 в Одессе на должность городского главы. По данным экзитпола лидирует Геннадий Труханов. Его поддержали 34,40% избирателей.

В первую пятерку также попали следующие кандидаты:

  • Геннадий Труханов — Доверяй делам (34,40%);
  • Николай Скорик — Оппозиционная платформа — За жизнь (17,93%);
  • Олег Филимонов — Слуга народа (13,75%);
  • Петр Обухов — Европейская солидарность — (12,52%);
  • Сергей Кивалов — Украинская морская партия Сергея Кивалова (5,44%);

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Официальные результаты местных выборов 2020 в Одессе объявят, когда окончательно подсчитают все голоса. Согласно законодательству, окончательные результаты выборов 2020 должны появиться не позднее 6 ноября.

Студия Савика Шустера совместно с телеканалом Украина 24 проводят собственные экзитполы в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Николаеве, Виннице, Черкассах и Ужгороде.

Также используется инструментарий социологической компании Liberty Report.

Более 1 500 интервьюеров работают на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получают данные от социологов. Опрос проводится путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки — 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Факты ICTV следят за местными выборами 2020 онлайн. Поэтому в нашей текстовой трансяции вы можете узнать все последние новости, касающиеся голосования.

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