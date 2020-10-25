Оприлюднили результати екзит-полу на місцевих виборах 2020 в Одесі на посаду міського голови. За даними екзит-полу лідирує Геннадій Труханов. Його підтримали 34,40% виборців.
У першу п’ятірку також потрапили такі кандидати:
- Геннадій Труханов – Довіряй ділам (34,40%);
- Микола Скорик – Опозиційна платформа – За життя (17,93%);
- Олег Філімонов – Слуга народу (13,75%);
- Петро Обухов – Європейська солідарність (12,52%);
- Сергій Ківалов – Українська морська партія Сергія Ківалова (5,44%).
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Офіційні результати місцевих виборів 2020 в Одесі оголосять, коли остаточно підрахують усі голоси. Згідно із законодавством, остаточні результати виборів 2020 повинні з’явитися не пізніше 6 листопада.
Студія Савіка Шустера спільно з телеканалом Україна 24 проводять власні екзит-поли в 12 містах України: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі, Чернівцях, Миколаєві, Вінниці, Черкасах та Ужгороді.
Також використовується інструментарій соціологічної компанії Liberty Report.
Понад 1 500 інтерв’юерів працюють на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримують дані від соціологів. Опитування проводиться шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).
Факти ICTV стежать за місцевими виборами 2020 онлайн. Тому у нашій текстовій трансяції ви можете дізнатися всі останні новини, які стосуються голосування.