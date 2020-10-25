Стали известны результаты экзитпола местных выборов в Ужгороде, где на должность городского главы лидируют Богдан Андреев и Виктор Щадей.
За действующего мэра Богдана Андреева свои голоса отдали 23,84% избирателей, тогда как за кандидата от партии Слуга народа Виктора Щадея проголосовали 22.73%. Поскольку ни один из кандидатов не набрал необходимых 50%, в Ужгороде состоится второй тур выборов.
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Как проголосовали за других кандидатов:
- Богдан Андреев, самовыдвижение — 23.84%
- Виктор Щадей, Слуга народа — 22.73%
- Сергей Ратушняк, самовыдвижение — 14.73%
- Павел Чучка, Голос — 6.99%
- Александр Билак, Родной дом — 5.35%
- Виктор Петров, Команда Андрея Балоги — 4.25%
- Андрей Погорелов, Оппозиционная платформа — За жизнь — 3.76%
- Иштван Цап, самовыдвижение — 3.72%
- Петр Марко, Альтернатива — 3.45%
- Юрий Беляков, самовыдвижение — 2.17%
- Павел Федака, самовыдвижение — 1.64%
- Роман Юркив, самовыдвижение — 1.15%
- Николай Жолтани, самовыдвижение — 1.15%
- Виктория Слюсаренко, Идея нации — 1.06%
- Михаил Чурило, Патриот — 0.97%
- Тарас Грядиль, самовыдвижение — 0.66%
- Сергей Слободянюк, самовыдвижение — 0.53%
- Богдан Андреев, самовыдвижение — 0.53%
- Николай Пастухов, Пропозиция — 0.44%
- Сергей Вучкан, Незалежність — 0.35%
- Иван Андреев, самовыдвижение — 0.31%
- Владимир Юрса, самовыдвижение — 0.22%
Какие партии прошли в горсовет Ужгорода:
Проходной барьер в 5% преодолели семь партий. Среди них:
- Слуга народа — 18.91%
- ВО Батькивщина— 12.21%
- Рідне Закарпаття — 8.87%
- Европейская солидарность — 7.17%
- Оппозиционная платформа — За жизнь — 5.88%
- КМКС — Партия венгров Украины — 5.35%
- За майбутнє — 5.21%
Студия Савика Шустера совместно с телеканалом Украина 24 проводят собственные экзитполы в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Николаеве, Виннице, Черкассах и Ужгороде.
Также используется инструментарий социологической компании Liberty Report.
Более 1 500 интервьюеров работают на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получают данные от социологов. Опрос проводится путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки — 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).
Официальные результаты местных выборов 2020 года должны объявить не позднее 6 ноября. Второй тур выборов должен состояться максимум через три недели после объявления официальных результатов.
Нарушения на местных выборах
На местных выборах наблюдаются нарушения, связанные с сооружением кабинок для голосования, так называемыми каруселями и голосованием вместе.
Так, на одном из избирательных участков Житомирской области кабинку для голосования соорудили из двух лестниц, а на другой люди голосовали за ширмой.