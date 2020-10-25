Стали известны результаты экзитпола местных выборов в Ужгороде, где на должность городского главы лидируют Богдан Андреев и Виктор Щадей.

За действующего мэра Богдана Андреева свои голоса отдали 23,84% избирателей, тогда как за кандидата от партии Слуга народа Виктора Щадея проголосовали 22.73%. Поскольку ни один из кандидатов не набрал необходимых 50%, в Ужгороде состоится второй тур выборов.

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Как проголосовали за других кандидатов:

Богдан Андреев, самовыдвижение — 23.84% Виктор Щадей, Слуга народа — 22.73% Сергей Ратушняк, самовыдвижение — 14.73% Павел Чучка, Голос — 6.99% Александр Билак, Родной дом — 5.35% Виктор Петров, Команда Андрея Балоги — 4.25% Андрей Погорелов, Оппозиционная платформа — За жизнь — 3.76% Иштван Цап, самовыдвижение — 3.72% Петр Марко, Альтернатива — 3.45% Юрий Беляков, самовыдвижение — 2.17% Павел Федака, самовыдвижение — 1.64% Роман Юркив, самовыдвижение — 1.15% Николай Жолтани, самовыдвижение — 1.15% Виктория Слюсаренко, Идея нации — 1.06% Михаил Чурило, Патриот — 0.97% Тарас Грядиль, самовыдвижение — 0.66% Сергей Слободянюк, самовыдвижение — 0.53% Богдан Андреев, самовыдвижение — 0.53% Николай Пастухов, Пропозиция — 0.44% Сергей Вучкан, Незалежність — 0.35% Иван Андреев, самовыдвижение — 0.31% Владимир Юрса, самовыдвижение — 0.22%

Какие партии прошли в горсовет Ужгорода:

Проходной барьер в 5% преодолели семь партий. Среди них:

Слуга народа — 18.91% ВО Батькивщина — 12.21% Рідне Закарпаття — 8.87% Европейская солидарность — 7.17% Оппозиционная платформа — За жизнь — 5.88% КМКС — Партия венгров Украины — 5.35% За майбутнє — 5.21%

Студия Савика Шустера совместно с телеканалом Украина 24 проводят собственные экзитполы в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Николаеве, Виннице, Черкассах и Ужгороде.

Также используется инструментарий социологической компании Liberty Report.

Более 1 500 интервьюеров работают на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получают данные от социологов. Опрос проводится путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки — 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Официальные результаты местных выборов 2020 года должны объявить не позднее 6 ноября. Второй тур выборов должен состояться максимум через три недели после объявления официальных результатов.

Нарушения на местных выборах

На местных выборах наблюдаются нарушения, связанные с сооружением кабинок для голосования, так называемыми каруселями и голосованием вместе.

Так, на одном из избирательных участков Житомирской области кабинку для голосования соорудили из двух лестниц, а на другой люди голосовали за ширмой.