PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Инфографика

Местные выборы в Ужгороде: результаты экзитпола на должность городского головы

Стали известны результаты экзитпола местных выборов в Ужгороде, где на должность городского главы лидируют Богдан Андреев и Виктор Щадей.

За действующего мэра Богдана Андреева свои голоса отдали 23,84% избирателей, тогда как за кандидата от партии Слуга народа Виктора Щадея проголосовали 22.73%. Поскольку ни один из кандидатов не набрал необходимых 50%, в Ужгороде состоится второй тур выборов.

Читайте: Местные выборы в Украине — как проходит голосование 25 октября

Как проголосовали за других кандидатов:

  1. Богдан Андреев, самовыдвижение — 23.84%
  2. Виктор Щадей, Слуга народа — 22.73%
  3. Сергей Ратушняк, самовыдвижение — 14.73%
  4. Павел Чучка, Голос — 6.99%
  5. Александр Билак, Родной дом — 5.35%
  6. Виктор Петров, Команда Андрея Балоги — 4.25%
  7. Андрей Погорелов, Оппозиционная платформа — За жизнь — 3.76%
  8. Иштван Цап, самовыдвижение — 3.72%
  9. Петр Марко, Альтернатива — 3.45%
  10. Юрий Беляков, самовыдвижение — 2.17%
  11. Павел Федака, самовыдвижение — 1.64%
  12. Роман Юркив, самовыдвижение — 1.15%
  13. Николай Жолтани, самовыдвижение — 1.15%
  14. Виктория Слюсаренко, Идея нации — 1.06%
  15. Михаил Чурило, Патриот — 0.97%
  16. Тарас Грядиль, самовыдвижение — 0.66%
  17. Сергей Слободянюк, самовыдвижение — 0.53%
  18. Богдан Андреев, самовыдвижение — 0.53%
  19. Николай Пастухов, Пропозиция — 0.44%
  20. Сергей Вучкан, Незалежність — 0.35%
  21. Иван Андреев, самовыдвижение — 0.31%
  22. Владимир Юрса, самовыдвижение — 0.22%

Хто переміг на виборах в Ужгороді 2020

Какие партии прошли в горсовет Ужгорода:

Проходной барьер в 5% преодолели семь партий. Среди них:

  1. Слуга народа — 18.91%
  2. ВО Батькивщина— 12.21%
  3. Рідне Закарпаття — 8.87%
  4. Европейская солидарность — 7.17%
  5. Оппозиционная платформа — За жизнь — 5.88%
  6. КМКС — Партия венгров Украины — 5.35%
  7. За майбутнє — 5.21%

Студия Савика Шустера совместно с телеканалом Украина 24 проводят собственные экзитполы в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Николаеве, Виннице, Черкассах и Ужгороде.

Также используется инструментарий социологической компании Liberty Report.

Более 1 500 интервьюеров работают на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получают данные от социологов. Опрос проводится путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки — 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Официальные результаты местных выборов 2020 года должны объявить не позднее 6 ноября. Второй тур выборов должен состояться максимум через три недели после объявления официальных результатов.

Нарушения на местных выборах

На местных выборах наблюдаются нарушения, связанные с сооружением кабинок для голосования, так называемыми каруселями и голосованием вместе.

Так, на одном из избирательных участков Житомирской области кабинку для голосования соорудили из двух лестниц, а на другой люди голосовали за ширмой.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх