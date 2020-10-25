Стали відомі результати екзит-полу місцевих виборів в Ужгороді, де на посаду міського голови лідирують Богдан Андріїв та Віктор Щадей.

За чинного мера Богдана Андріїва свої голоси віддали 23,84% виборців, тоді як за кандидата від партії Слуга народу Віктора Щадея проголосували 22.73%. Оскільки жоден з кандидатів не набрав необхідних 50%, в Ужгороді відбудеться другий тур виборів.

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Як проголосували за інших кандидатів:

Богдан Андріїв, самовисування – 23.84% Віктор Щадей, Слуга народу – 22.73% Сергій Ратушняк, самовисування – 14.73% Павло Чучка, Голос – 6.99% Олександр Білан, Рідний дім – 5.35% Віктор Петров, Команда Андрія Балоги – 4.25% Андрій Погорєлов, Опозиційна платформа – За життя – 3.76% Іштван Цап, самовисування – 3.72% Петро Марко, Альтернатива – 3.45% Юрій Беляков, самовисування – 2.17% Павло Федака, самовисування – 1.64% Роман Юрків, самовисування – 1.15% Микола Жолтані, самовисування – 1.15% Вікторія Слюсаренко, Ідея нації – 1.06% Михайло Чурило, Патріот – 0.97% Тарас Гряділь, самовисування – 0.66% Сергій Слободянюк, самовисування – 0.53% Богдан Андріїв, самовисування – 0.53% Микола Пастухов, Пропозиція – 0.44% Сергій Вучкан, Незалежність – 0.35% Іван Андріїв, самовисування – 0.31% Володимир Юрса, самовисування – 0.22%

Які партії пройшли у міськраду Ужгорода:

Прохідний бар’єр у 5% подолали сім партій. Серед них:

Слуга народу – 18.91% ВО Батьківщина – 12.21% Рідне Закарпаття – 8.87% Європейська солідарність – 7.17% Опозиційна платформа – За життя – 5.88% КМКС – Партія угорців України – 5.35% За майбутнє – 5.21%

Студія Савіка Шустера спільно з телеканалом Україна 24 проводять власні екзит-поли в 12 містах України: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі, Чернівцях, Миколаєві, Вінниці, Черкасах та Ужгороді.

Також використовується інструментарій соціологічної компанії Liberty Report.

Понад 1 500 інтерв’юерів працюють на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримують дані від соціологів. Опитування проводиться шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Офіційні результати місцевих виборів 2020 мають оголосити не пізніше 6 листопада. Другий тур виборів має відбутися максимум через три тижні після оголошення офіційних результатів.

Порушення на місцевих виборах

На місцевих виборах спостерігаються порушення, пов’язані зі спорудженням кабінок для голосування, так званими каруселями та голосуванням разом.

Так, на одній з виборчих дільниць Житомирської області кабінку для голосування спорудили з двох драбин, а на іншій люди голосували за ширмою.