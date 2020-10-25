Фейковая УИК, распил сейфа и кукольный театр: топ нарушений на выборах 2020

В Сумской области в день местных выборов открылся фейковый участок, а в Житомирской области голосование должно было проходить в помещении кукольного театра.

Несмотря на то, что голосование на местных выборах 2020 года в Украине началось вовремя и без проблем с доступом для наблюдателей, волеизъявление проходит не без нарушений.

Фейковый избирательный участок

В селе Сосновка Сумской области открылась незаконная участковая избирательная комиссия, которая действовала под идентичным номером, как и настоящая УИК. Бюллетени злоумышленники напечатали самостоятельно.

Возле фейкового участка играла музыка и людей приглашали на голосование, из-за чего они шли на незаконный участок вместо настоящего.

Голосование за ширмой для кукольного театра

В Житомирской области зафиксированы такие участки, где не были изготовлены кабинки для тайного волеизъявления.

На одном из участков голосование должно было проходить в помещении кукольного театра, за ширмой, которая используется для проведения развлекательных мероприятий.

В Житомире заметили “кабинку” для голосования, сооруженную из двух лестниц.

Распиливание сейфа

В Херсонской области на одном из участков члены избирательной комиссии не смогли открыть сейф с бюллетенями.

Из-за этого пришлось вызывать работников ГСЧС, которые разрезали сейф и достали бюллетени. К счастью, документация не пострадала.

Карусели

Еще с полуночи правоохранители начали останавливать автобусы, на которых везли избирателей в другие города для голосования.

Стало известно об инцидентах в Одесской и Днепропетровской областях, а также в Киеве.

Людям, которых подвозили для голосования, предлагали по 400 грн за голос.

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Голосование по двое

На одном из участков в Закарпатье избиратели заходили в кабинку по двое. Наблюдатели в поселке Великий Бычков Раховского района зафиксировали два подобных инцидента.

Агитация кандидатами в день голосования

Часть участников местных выборов 2020 года проигнорировала требование действующего законодательства относительно сроков предвыборной агитации и продолжила транслировать политическую рекламу в социальных сетях в день тишины (24 октября) и в день голосования (25 октября).



















































Фейковая УИК, распил сейфа и кукольный театр: топ нарушений на выборах 2020 / 13 фотографий

Источник: ОПОРА