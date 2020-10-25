Результаты выборов: экзитпол Львов — местные выборы 2020 в Украине

В Украине завершились местные выборы 2020. Избирательные участки работали с 8.00 до 20.00. Результаты экзитпола во Львове свидетельствуют о победе Андрея Садового — мэра города с 2006 года.

Он набрал 41,12% поддержки избирателей. Кто станет мэром Львова, решит второй тур выборов.

Как проголосовали за других кандидатов:

1. Андрей Садовой — Самопоміч 41.12%

2. Олег Синютка — Европейская солидарность 27.38%

3. Руслан Кошулинский — Свобода 9.98%

4. Ярослав Рущишин — Голос 5.62%

5. Игорь Васюник, самовыдвижение 3.97%

6. Игорь Зинкевич — Варта 3.16%

7. Юлия Гвоздович — Украинская галицкая партия 2.68%

8. Тарас Кльеофа — Слуга народа 2.40%

9. Игорь Кузьмак — Народний рух України 1.11%

10. Оксана Юринец — УДАР 0.68%

11. Назарий Брезицкий, самовыдвижение 0.41%

12. Игорь Телишевский — За майбутнє 0.35%

13. Остап Стахив — Идея нации 0.31%

14. Роман Матис, самовыдвижение 0.31%

15. Наталья Ван Доеверен — Духовная Украина 0.24%

16. Юрий Бунь, самовыдвижение 0.15%

17. Иван Василишин — Конгресс украинских националистов 0.13%

Какие партии прошли в горсовет Львова:

Пороговый барьер в 5% преодолели 5 партий. Среди них:

1. Европейская солидарность 30.74%;

2. Самопоміч 24.12%;

3. Голос 9.78%;

4. ВО Свобода 7.52%;

5. Варта 5.06%.

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Студия Савика Шустера совместно с телеканалом Украина 24 проводят собственные экзитполы в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Николаеве, Виннице, Черкассах и Ужгороде.

Также используется инструментарий социологической компании Liberty Report.

Более 1 500 интервьюеров работают на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получают данные от социологов. Опрос проводится путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки — 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Местные выборы в Украине

Местные выборы в Украине 2020 прошли в воскресенье 25 октября. На них выбирали мэров, депутатов областных, городских и сельских советов.

Факты ICTV следили, как прошли местные выборы в Украине и вели онлайн-трансляцию.