Результати виборів: екзит-пол Львів – місцеві вибори 2020 на Україні

В Україні завершилися місцеві вибори 2020. Виборчі дільниці працювали з 8.00 до 20.00. Результати екзит-полу у Львові свідчать про перемогу Андрія Садового – мера міста з 2006 року.

Він набрав 41,12% підтримки виборців. Хто стане мером Львова, вирішить другий тур виборів.

Як проголосували за інших кандидатів:

1. Андрій Садовий – Самопоміч 41.12%

2. Олег Синютка – Європейська солідарність 27.38%

3. Руслан Кошулинський – Свобода 9.98%

4. Ярослав Рущишин – Голос 5.62%

5. Ігор Васюник, самовисування 3.97%

6. Ігор Зінкевич – Варта 3.16%

7. Юлія Гвоздович – Українська галицька партія 2.68%

8. Тарас Кльофа – Слуга народу 2.40%

9. Ігор Кузьмак – Народний рух Україна 1.11%

10. Оксана Юринець – УДАР 0.68%

11. Назарій Брезіцький, самовисування 0.41%

12. Ігор Телішевський – За майбутнє 0.35%

13. Остап Стахів – Ідея нації 0.31%

14. Роман Матис, самовисування 0.31%

15. Наталія Ван Доеверен – Духовна Україна 0.24%

16. Юрій Бунь, самовисування 0.15%

17. Іван Василишин – Конгрес українських націоналістів 0.13%

Які партії пройшли у міськраду Львова:

Прохідний бар’єр у 5% подолали 5 партій. Серед них:

1. Європейська солідарність 30.74%;

2. Самопоміч 24.12%;

3. Голос 9.78%;

4. ВО Свобода 7.52%;

5. Варта 5.06%.

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Студія Савіка Шустера спільно з телеканалом Україна 24 проводять власні екзит-поли в 12 містах України: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі, Чернівцях, Миколаєві, Вінниці, Черкасах та Ужгороді.

Також використовується інструментарій соціологічної компанії Liberty Report.

Понад 1500 інтерв’юерів працюють на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримують дані від соціологів. Опитування проводиться шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Місцеві вибори в Україні

Місцеві вибори в Україні 2020 пройшли у неділю 25 жовтня. На них обирали міських голів, депутатів обласних, міських та сільських рад.

Факти ICTV слідкували, як пройшли місцеві вибори в Україні та вели онлайн-трансляцію.