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Факти / Інфографіка

Результати місцевих виборів у Львові – екзит-пол

В Україні завершилися місцеві вибори 2020. Виборчі дільниці працювали з 8.00 до 20.00.  Результати екзит-полу у Львові свідчать про перемогу Андрія Садового – мера міста з 2006 року.

Він набрав 41,12% підтримки виборців. Хто стане мером Львова, вирішить другий тур виборів.

Як проголосували за інших кандидатів:

1. Андрій Садовий – Самопоміч 41.12%
2. Олег Синютка – Європейська солідарність 27.38%
3. Руслан Кошулинський – Свобода 9.98%
4. Ярослав Рущишин – Голос 5.62%
5. Ігор Васюник, самовисування 3.97%
6. Ігор Зінкевич – Варта 3.16%
7. Юлія Гвоздович – Українська галицька партія 2.68%
8. Тарас Кльофа – Слуга народу 2.40%
9. Ігор Кузьмак – Народний рух Україна 1.11%
10. Оксана Юринець – УДАР 0.68%
11. Назарій Брезіцький, самовисування 0.41%
12. Ігор Телішевський – За майбутнє 0.35%
13. Остап Стахів – Ідея нації 0.31%
14. Роман Матис, самовисування 0.31%
15. Наталія Ван Доеверен – Духовна Україна 0.24%
16. Юрій Бунь, самовисування 0.15%
17. Іван Василишин – Конгрес українських націоналістів 0.13%

Результати виборів: екзит-пол Львів – місцеві вибори 2020 на Україні

Які партії пройшли у міськраду Львова:

Прохідний бар’єр у 5% подолали 5 партій. Серед них:

1.   Європейська солідарність  30.74%;
2.   Самопоміч  24.12%;
3.   Голос  9.78%;
4.   ВО Свобода  7.52%;
5.   Варта  5.06%.

Читайте: Явка на місцевих виборах 2020: проголосували близько 27% громадян

Студія Савіка Шустера спільно з телеканалом Україна 24 проводять власні екзит-поли в 12 містах України: Києві, Харкові, Одесі, Львові, Дніпрі, Маріуполі, Кривому Розі, Чернівцях, Миколаєві, Вінниці, Черкасах та Ужгороді.

Також використовується інструментарій соціологічної компанії Liberty Report.

Понад 1500 інтерв’юерів працюють на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримують дані від соціологів. Опитування проводиться шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту).

Місцеві вибори в Україні

Місцеві вибори в Україні 2020 пройшли у неділю 25 жовтня. На них обирали міських голів, депутатів обласних, міських та сільських рад.
Факти ICTV слідкували, як пройшли місцеві вибори в Україні та вели онлайн-трансляцію.

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