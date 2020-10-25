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Факты / Украина / Политика

Это очень почетно и ответственно: Садовой о результатах экзитпола

Мэр Львова Андрей Садовой поблагодарил горожан за то, что несмотря на пандемию коронавируса, пришли и отдали свой голос.

— Спасибо всем, кто поддержал мою кандидатуру. Мы предложили львовянам четкий план дальнейшего развития города. Первое место для меня — это очень почетно и ответственно.

Также Андрей Садовой надеется, что во втором туре выборов можно будет ожидать битву идей и планов, а не соревнования черного пиара и компроматов.

— Твердое второе место Самопомочі на выборах прогнозируемое, и я рад, что львовяне увидели, что мы предлагаем в городской совет качественных и профессиональных людей. Львовяне в основном поддержали проевропейские и проукраинские силы.

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Кроме того, Андрей Садовой добавил, что рад высокому результату партии Голос во Львове. Он заверил, что власть готова к тесному диалогу и совместной разработке дальнейшей стратегии развития города.

Результаты экзитпола во Львове

Согласно результатам экзитпола, на выборах мэра Львова лидирует Андрей Садовой. Его поддержали 41,12% избирателей. На втором месте кандидат от Европейской солидарности Олег Синютка, который получил 27,38% поддержки.

В пятерку также попали Руслан Кошулинский от партии Свобода (9,98%), Ярослав Рущишин от Голоса (5,62%) и самовыдвиженец Игорь Васюник (3,97%).

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