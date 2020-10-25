Мер Львова Андрій Садовий подякував містянам за те, що, попри пандемію коронавірусу, прийшли і віддали свій голос.

– Дякую всім, хто підтримав мою кандидатуру. Ми запропонували львів’янам чіткий план подальшого розвитку міста. Перше місце для мене – це дуже почесно і відповідально.

Також Андрій Садовий сподівається, що у другому турі виборів можна буде очікувати битву ідей і планів, а не змагання чорного піару і компроматів.

– Тверде друге місце Самопомочі на виборах прогнозоване і я радий, що львів’яни побачили, що ми пропонуємо в міську раду якісних і професійних людей. Львів’яни здебільшого підтримали проєвропейські і проукраїнські сили.

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Крім того, Андрій Садовий додав, що радий високому результату партії Голос у Львові. Він запевнив, що влада готова до тісного діалогу і спільної розробки подальшої стратегії розвитку міста.

Результати екзит-полу у Львові

Згідно з результатами екзит-полу, на виборах мера Львова лідирує Андрій Садовий. Його підтримали 41,12% виборців. На другому місці кандидат від Європейської солідарності Олег Синютка, який отримав 27,38% підтримки.

До п’ятірки також потрапили Руслан Кошулинський від партії Свобода (9,98%), Ярослав Рущишин від Голосу (5,62%) і самовисуванець Ігор Васюник (3,97%).