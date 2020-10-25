Протягом незалежності України явка на місцевих виборах зменшувалася з кожним новим голосуванням. 2020 рік не має стати виключенням, враховуючи те, що у світі панує пандемія.

Під час прес-конференції голова Громадської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська заявила, що явка на місцевих виборах 2020 може скласти близько 40%.

Читайте: Онлайн трансляція виборів в Україні 2020

У 1998 році в Україні скасували норму про мінімальний поріг явки на виборах. Це означає, що місцеві вибори визнають дійсними за будь-якого відсотку явки виборців.

Явка на місцевих виборах протягом років складала:

1994 рік – 75,5%;

1998 рік – близько 71%;

2002 рік – 69%;

2006 рік – 67%;

2010 рік – близько 50%;

2015 рік – 46,6%.

Оголошення офіційних результатів місцевих виборів

Результати місцевих виборів 2020 мають бути встановлені не пізніше, ніж на 12 день з моменту проведення голосування.

Тобто кандидатів, які увійшли до органів місцевого самоврядування, мають оголосити не пізніше 6 листопада. Також стане відомо, де відбудеться другий тур на посаду міського голови.