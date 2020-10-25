Оновлено о 17.40. У Громадянській мережі Опора повідомляють, що явка на місцевих виборах на 16.00 склала 27%.

Водночас, на місцевих виборах 2015 року на 16.00 явка складала 36,2%.

Оновлено о 16.40. У ЦВК повідомили, що о 13.00 явка на місцевих виборах в Україні у середньому склала 17,3% громадян.

Найбільшу явку зафіксували в Одеській області (без міста Одеса) – 26% виборців. Найменше людей прийшли проголосувати в Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

За інформацією Громадської мережі Опора, станом на 12.00 свій голос на місцевих виборах 2020 віддали близько 13,5% громадян.

Станом на зараз похибка щодо кількості осіб, які проголосували складає близько 1,2%.

Айвазовська також повідомляє, що о 12.00 на виборах до Верховної Ради проголосували вже 20% громадян.

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На місцевих виборах у 2015 році явка склала 46,61%. Нині ж вона може бути нижчою через небажання людей голосувати під час пандемії коронавірусу.

Порушення на місцевих виборах

На місцевих виборах спостерігаються порушення, пов’язані зі спорудженням кабінок для голосування, так званими каруселями та голосуванням разом.

Так, на одній з виборчих дільниць Житомирської області кабінку для голосування спорудили з двох драбин, а на іншій люди голосували за ширмою.

Джерело: Ольга Айвазовська