Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на местные выборы в Украине 2020. Он отметил, что, в отличие от некоторых наших соседей, мы действительно имеем большую роскошь — свободные выборы.

— Да, я прекрасно понимаю, что наша избирательная система еще далеко не идеальна — нечистые деньги и нечестные медиаресурсы, к сожалению, все еще влияют на результаты. Но мы точно движемся в правильном направлении. Каждые следующие свободные выборы — это еще одно доказательство того, что Украина навсегда свободная.

Президент отметил, что украинские политики все еще не научились спокойно дискутировать и слушать друг друга, искать компромиссы, сотрудничать. Поэтому, когда предвыборная кампания приближается к финишу, усталость от выборов в общества безграничная.

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Также Владимир Зеленский добавил, что мэр города и местный совет часто влияют на качество жизни напрямую намного больше, чем президент. Он объяснил, что важность местных выборов 2020 заключается в том, что именно местная власть решает конкретные вопросы здесь и сейчас и обеспечивает комфортную и качественную жизнь.

— За последние годы благодаря децентрализации местные власти получили в разы больше бюджетных возможностей, чтобы работать для людей. Верю, что украинцы сформируют ответственную и эффективную местную власть. Обещаю сотрудничество на условиях честности и искренности между центральной властью и местными представителями.

Местные выборы 2020 в Украине состоялись 25 октября. Официальные результаты голосования должны объявить до 6 ноября включительно. Однако первые результаты экзит-пола на выборах 2020 вы можете посмотреть в нашем материале.